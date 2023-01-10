Ренан попрощался с «Коринтиансом». Он переходит в «Зенит»

Защитник «Коринтианса» Роберт Ренан попрощался со своим клубом в соцсетях.

19-летний бразилец должен продолжить карьеру в «Зените».

«Это тяжелый момент для меня... Я построил свою жизнь в этом клубе, здесь я вырос и получил прекрасную возможность осуществить свою детскую мечту. Я знал, что выступать в футболке этого клуба дано не каждому.

Жаль, что все закончилось очень быстро, но за такое короткое время я понял величие этого клуба и его болельщиков, и хочу поблагодарить всех за эти годы.

Я ухожу ради новых вызовов, но я никогда не забуду любовь и уважение тысяч болельщиков, которые поддержали меня в очень важный момент моей карьеры. Большое спасибо и до скорой встречи!» – написал Ренан в соцсетях.

Ренан – воспитанник «Коринтианса».

За основную команду он провел 13 матчей и сделал 1 ассист.

Рыночная стоимость игрока – 2 миллиона евро.

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