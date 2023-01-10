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    Ренан попрощался с «Коринтиансом». Он переходит в «Зенит»

    Защитник «Коринтианса» Роберт Ренан попрощался со своим клубом в соцсетях.

    19-летний бразилец должен продолжить карьеру в «Зените».

    «Это тяжелый момент для меня... Я построил свою жизнь в этом клубе, здесь я вырос и получил прекрасную возможность осуществить свою детскую мечту. Я знал, что выступать в футболке этого клуба дано не каждому.

    Жаль, что все закончилось очень быстро, но за такое короткое время я понял величие этого клуба и его болельщиков, и хочу поблагодарить всех за эти годы.

    Я ухожу ради новых вызовов, но я никогда не забуду любовь и уважение тысяч болельщиков, которые поддержали меня в очень важный момент моей карьеры. Большое спасибо и до скорой встречи!» – написал Ренан в соцсетях.

    • Ренан – воспитанник «Коринтианса».
    • За основную команду он провел 13 матчей и сделал 1 ассист.
    • Рыночная стоимость игрока – 2 миллиона евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 20:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +850

      Suvorov51 2 часа назад

      Да очень жаль, и попадаешь в помойку, тебе трудно будет первое время, а затем ты просто свалишь из этой вонючки, и чем быстрее, тем лучше для тебя

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      Рейтинг: +491

      Болотоход 3 часа назад

      А этим артистам все мало и мало! тянут и тянут) ЕК нет и не будет скорее всего долго,но нет им все ровно мало)!!! Позор. Кстати Тоже белый)))))))))

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