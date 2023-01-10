Промес мог не поехать на сбор «Спартака» в ОАЭ из-за риска экстрадиции в Нидерланды

Спортивный юрист Андрей Князев прокомментировал то, что вингер «Спартака» Квинси Промес не отправится с командой на зимний сбор в ОАЭ.

Неофициальная причина отсутствия голландца – медицинские показатели.

Однако юрист предполагает, что футболист мог не поехать на сбор из-за риска экстрадиции в Нидерланды.

«Если между государствами существует договорeнность об экстрадиции и преступление признаeтся, то вполне возможна ситуация, при которой человека выдают.

Неважно, идeт речь о торговле наркотиками или нападении. Мне кажется, Промес правильно воздержался от поездки в ОАЭ. Россия своих граждан не выдаeт, но в других странах это риски.

Насколько вероятна была бы экстрадиция Промеса? К западным странам в таких вопросах относятся хорошо и идут навстречу. В данном случае, скорее всего, 50 на 50, но, даже если 1 или 10 процентов есть, конечно, это учтут.

Настолько ли нужна эта поездка, чтобы рисковать своей жизнью, свободой и профессиональным ростом? Я бы не поехал», – сказал Князев.

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