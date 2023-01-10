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    Промес мог не поехать на сбор «Спартака» в ОАЭ из-за риска экстрадиции в Нидерланды

    Спортивный юрист Андрей Князев прокомментировал то, что вингер «Спартака» Квинси Промес не отправится с командой на зимний сбор в ОАЭ.

    Неофициальная причина отсутствия голландца – медицинские показатели.

    Однако юрист предполагает, что футболист мог не поехать на сбор из-за риска экстрадиции в Нидерланды.

    «Если между государствами существует договорeнность об экстрадиции и преступление признаeтся, то вполне возможна ситуация, при которой человека выдают.

    Неважно, идeт речь о торговле наркотиками или нападении. Мне кажется, Промес правильно воздержался от поездки в ОАЭ. Россия своих граждан не выдаeт, но в других странах это риски.

    Насколько вероятна была бы экстрадиция Промеса? К западным странам в таких вопросах относятся хорошо и идут навстречу. В данном случае, скорее всего, 50 на 50, но, даже если 1 или 10 процентов есть, конечно, это учтут.

    Настолько ли нужна эта поездка, чтобы рисковать своей жизнью, свободой и профессиональным ростом? Я бы не поехал», – сказал Князев.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:44
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +10

      rturtuevv 11 минут назад

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      Рейтинг: +748

      7:1 59 минут назад

      уголовник квинси зулусенко не имеет возможности поехать в 193 страны, где интерпол может схватить его за Ж. но может поехать в страны четвёртого мира, такие как палау, тувалу, микронезия или кндр. одна проблема: прямых рейсов из россии туда не существует. а значит, где-нибудь на транзите его сцапают)) сидеть ему теперь здесь, как януковичу со сноуденом, и не хрюкать, гы-гы!

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      Рейтинг: +491

      rac531 1 час назад

      ДЛЯ ОСОБО ОДАРЕННЫХ)
      РФ 7 ноября 1996 г. подписал Европейскую конвенцию о выдаче ( (СЕД N 24), которая ранее была ратифицирована СССР.
      То есть РФ в случае запроса нидерландской сороны обязана выдать физическое лицо, находящеея на территории РФ нидерландстким органам правосудия.
      Стоит обратить внимание недавно на шумиху, поднятую газпромовскими шелкоперами по поводу АБАСКАЛЯ, который, должен был со дня на день возглавить «Севилью».
      Сию новость они узнали из, как теперь грят, гранта, полученного от ГАЗПРОМА)

      В ОБЩЕМ, ГАЗПРОМ НАЧАЛ НОВУЮ ВОЛНУ КЛЕВЕТЫ И БЕЗНРАВСТВЕННОЙ ЛЖИ ПРОТИВ «СПАРТАК»а
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      Рейтинг: +541

      Азбука > rac531 53 минуты назад

      Про Абаскаля по подробнее пожалуйста

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      Рейтинг: +748

      7:1 > rac531 52 минуты назад

      а как россия может его выдать, если те сами разорвали с нами все отношения + отменили все рейсы. то есть, схватить его здесь можно - а передать никак))

      и да, почему я не удивлён, что и тут хряки обнаружили происки газпрома. ты, мля, сам даже не знаешь, что несёшь, тупо скопипастил откуда-то бредятину, причём, скопипастил криво, даже не вырезал последнее слово из текста, из чего становится понятно, какой у тебя интеллект. сам ведь придумал про газпром, да?) и слово "конвенция" тебе даже знакомо? ГЫ-ГЫ-ГЫ!

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      Рейтинг: +541

      Азбука > 7:1 39 минут назад

      Промеса вывезут на специальном самолёте, но над Украиной собьют на грант Газпрома разумеется))

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      Рейтинг: +1826

      alefreddy 1 час назад

      верно зачем рисковать

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