Мостовой сравнил Овечкина и Роналду

Экс-полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался о хоккеисте Александре Овечкине.
– Следите ли вы за хоккеем? Александр Овечкин сейчас бьeт разнообразные рекорды.
– Если он такими темпами продолжит забивать, то может побить рекорд Гретцки уже в следующем сезоне.
Ещe «десяточку» в этом сезоне, потом следующий... Думаю, что это случится через год-полтора.
– С кем из выдающихся футболистов можно сравнить Александра?
– С Роналду.
– Почему именно он?
– Потому что Овечкин бросает со всех дистанций. И Роналду тоже этим выделялся – бил, когда была такая возможность. Месси более юркий, а Роналду забивной.
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Источник: Metaratings