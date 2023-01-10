Мостовой сравнил Овечкина и Роналду

Экс-полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался о хоккеисте Александре Овечкине.

– Следите ли вы за хоккеем? Александр Овечкин сейчас бьeт разнообразные рекорды.

– Если он такими темпами продолжит забивать, то может побить рекорд Гретцки уже в следующем сезоне.

Ещe «десяточку» в этом сезоне, потом следующий... Думаю, что это случится через год-полтора.

– С кем из выдающихся футболистов можно сравнить Александра?

– С Роналду.

– Почему именно он?

– Потому что Овечкин бросает со всех дистанций. И Роналду тоже этим выделялся – бил, когда была такая возможность. Месси более юркий, а Роналду забивной.

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