Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Мостовой сравнил Овечкина и Роналду

    Экс-полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался о хоккеисте Александре Овечкине.

    – Следите ли вы за хоккеем? Александр Овечкин сейчас бьeт разнообразные рекорды.

    – Если он такими темпами продолжит забивать, то может побить рекорд Гретцки уже в следующем сезоне.

    Ещe «десяточку» в этом сезоне, потом следующий... Думаю, что это случится через год-полтора.

    – С кем из выдающихся футболистов можно сравнить Александра?

    – С Роналду.

    – Почему именно он?

    – Потому что Овечкин бросает со всех дистанций. И Роналду тоже этим выделялся – бил, когда была такая возможность. Месси более юркий, а Роналду забивной.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Мостовой: «Конечно, я мог бы сделать «Спартак» чемпионом» 13
    «За 200 миллионов добрался бы до Саудовской Аравии бегом, на велосипеде и вплавь через море». Мостовой – о зарплате Роналду 8
    Джикия – о критике Ловчева и Мостового: «Им тоже хочется кушать. Чем хуже я играю, тем шире они становятся на диване» 7
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:45
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11