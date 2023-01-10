«Мы с ним все обговорили – он слева, я в центре». Захарян пошутил о переходе Фелиша в «Челси»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян высказался о скором трансфере нападающего «Атлетико» Жоау Фелиша в «Челси».

– Мы уже с ним [Фелишем] все обговорили – он слева, я в центре (смеется).

– Следишь за трансферной политикой «Челси»?

– Уже все обсудили, решили вопросы (улыбается).

– На тебя уже не давят постоянные новости о «Челси»?

– Не давят. Я сам каждый день читаю новости в соцсетях. Уже нормально к этому отношусь.

19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».

В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.

Летом переход игрока в «Челси» сорвался из-за санкций.

Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

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