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    «Мы с ним все обговорили – он слева, я в центре». Захарян пошутил о переходе Фелиша в «Челси»

    Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян высказался о скором трансфере нападающего «Атлетико» Жоау Фелиша в «Челси».

    – Мы уже с ним [Фелишем] все обговорили – он слева, я в центре (смеется).

    – Следишь за трансферной политикой «Челси»?

    – Уже все обсудили, решили вопросы (улыбается).

    – На тебя уже не давят постоянные новости о «Челси»?

    – Не давят. Я сам каждый день читаю новости в соцсетях. Уже нормально к этому отношусь.

    • 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
    • В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.
    • Летом переход игрока в «Челси» сорвался из-за санкций.
    • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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