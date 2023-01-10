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    Фелиш сегодня отправится в Лондон для оформления перехода в «Челси»

    Нападающий «Атлетико» Жоау Фелиш в ближайшее время станет игроком «Челси».

    Клубы полностью договорились об аренде игрока за 11 миллионов евро. Лондонцы возьмут на себя выплату всей зарплаты.

    Сегодня португалец отправится в британскую столицу для прохождения медосмотра и подписания контракта. Перед этим он на год продлит соглашение с «Атлетико».

    • Рыночная стоимость Фелиша – 50 миллионов евро.
    • «Атлетико» покупал его за 127 миллионов в 2019 году.
    • В этом сезоне форвард забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 20 матчах.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +14122

      Skull_Boy 43 минуты назад

      Бестолковый игрок к бестолковому тренеру

      0
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      Рейтинг: +479

      Болотоход > Skull_Boy 11 минут назад

      Игрок толковый а вот тренер реально бестолочь(((

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