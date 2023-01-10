Фелиш сегодня отправится в Лондон для оформления перехода в «Челси»

Нападающий «Атлетико» Жоау Фелиш в ближайшее время станет игроком «Челси».

Клубы полностью договорились об аренде игрока за 11 миллионов евро. Лондонцы возьмут на себя выплату всей зарплаты.

Сегодня португалец отправится в британскую столицу для прохождения медосмотра и подписания контракта. Перед этим он на год продлит соглашение с «Атлетико».

Рыночная стоимость Фелиша – 50 миллионов евро.

«Атлетико» покупал его за 127 миллионов в 2019 году.

В этом сезоне форвард забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 20 матчах.

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