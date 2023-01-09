Спаллетти назвал Хвичу штатным пенальтистом «Наполи»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти рассказал, кто из игроков команды будет исполнять пенальти во второй части сезона.

«Наш штатный пенальтист – Кварацхелия. Но если футболисты договорятся друг с другом, а Хвича захочет делегировать удар, то это нормально», – заявил Спаллетти.

В этом сезоне Хвича забил 8 голов и сделал 10 ассистов в 19 матчах.

«Наполи» купил его летом за 10 миллионов евро.

Ранее полузащитник играл в РПЛ за «Локомотив» и «Рубин».

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