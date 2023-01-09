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    Клуб Семшова арендовал сына Тихонова

    «Чайка» из Второй лиги объявила об аренде из «Родины» полузащитника Михаила Тихонова. Это сын бывшего спартаковца Андрея Тихонова.

    Соглашение об аренде рассчитано до лета.

    • 24-летний игрок стоит 200 тысяч евро.
    • В сезоне Первой лиги у Тихонова 2 матча за «Родину». Еще 8 встреч Тихонов провел за дубль москвичей во Второй лиге.
    • «Чайку», идущую в своей группе на 2-м месте, тренирует Игорь Семшов.

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    Источник: телеграм-канал «Чайки»

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    Сегодня, 19:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14121

      Skull_Boy 1 час назад

      Везде пристроит, благодаря связям, своего бестолкового сынка

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