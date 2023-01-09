Клуб Семшова арендовал сына Тихонова

Везде пристроит, благодаря связям, своего бестолкового сынка
«Чайка» из Второй лиги объявила об аренде из «Родины» полузащитника Михаила Тихонова. Это сын бывшего спартаковца Андрея Тихонова.
Соглашение об аренде рассчитано до лета.
- 24-летний игрок стоит 200 тысяч евро.
- В сезоне Первой лиги у Тихонова 2 матча за «Родину». Еще 8 встреч Тихонов провел за дубль москвичей во Второй лиге.
- «Чайку», идущую в своей группе на 2-м месте, тренирует Игорь Семшов.
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