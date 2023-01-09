Клуб Семшова арендовал сына Тихонова

«Чайка» из Второй лиги объявила об аренде из «Родины» полузащитника Михаила Тихонова. Это сын бывшего спартаковца Андрея Тихонова.
Соглашение об аренде рассчитано до лета.
- 24-летний игрок стоит 200 тысяч евро.
- В сезоне Первой лиги у Тихонова 2 матча за «Родину». Еще 8 встреч Тихонов провел за дубль москвичей во Второй лиге.
- «Чайку», идущую в своей группе на 2-м месте, тренирует Игорь Семшов.
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Источник: телеграм-канал «Чайки»