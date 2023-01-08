Гасперини: «Малиновский был важной частью «Аталанты»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини сообщил о подготовке трансфера полузащитника Руслана Малиновского в «Марсель».
«Переговоры между Малиновским и «Марселем» в процессе.
Руслан был важной частью «Аталанты», провел много матчей, но его заменил Адемола Лукман», – сказал Гасперини.
- По Transfermarkt Малиновский стоит 18 миллионов.
- В сезоне Серии А у Малиновского 15 матчей, гол, ассист.
- На Малиновского претендовал «Вест Хэм».
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Источник: Football Italia