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    Гасперини: «Малиновский был важной частью «Аталанты»

    Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини сообщил о подготовке трансфера полузащитника Руслана Малиновского в «Марсель».

    «Переговоры между Малиновским и «Марселем» в процессе.

    Руслан был важной частью «Аталанты», провел много матчей, но его заменил Адемола Лукман», – сказал Гасперини.

    • По Transfermarkt Малиновский стоит 18 миллионов.
    • В сезоне Серии А у Малиновского 15 матчей, гол, ассист.
    • На Малиновского претендовал «Вест Хэм».

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    Источник: Football Italia

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12699

      Алексей З 40 минут назад

      Странный он этот Гасперини, скоро самому на дверь покажут.
      Малиновский без клуба не останется.

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      Рейтинг: +8705

      vladik12 > Алексей З 30 минут назад

      Малина одной ногой уже в "Марселе".

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