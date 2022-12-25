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    «Вест Хэм» близок к трансферу Малиновского

    «Вест Хэм» заинтересован в полузащитнике «Аталанты» Руслане Малиновском.

    «У главного тренера лондонцев Дэвида Мойеса прямой контракт с Малиновским. «Тоттенхэм» тоже думает над трансфером. Переход возможен в январе», – сказал журналист Бен Джейкобс в подкасте The Spurs Chat на YouTube-канале Криса Коулина.

    • Контракт Малиновского с «Аталантой» действует до 2024 года.
    • Игрок стоит 18 миллионов евро.
    • В «Вест Хэме» до лета выступал другой игрок сборной Украины Андрей Ярмоленко.

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