Абубакар: «После тренировки с Роналду я убедился, что Месси лучше»

Бывший нападающий «Аль-Насра» Венсан Абубакар оценил уровень новичка команды Криштиану Роналду. Они успели провести совместную тренировку.
«Я всегда считал Лионеля Месси лучше Роналду. После тренировки с Криштиану я убедился», – сказал камерунец.
- «Аль-Наср» расторг контракт с Абубакаром, чтобы заявить Роналду. В команде был перебор легионеров.
- Абубакар может оказаться в «Манчестер Юнайтед».
- «Аль-Наср» сделал Роналду самым высокооплачиваемым игроком в истории футбола.
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Источник: Mundo Deportivo