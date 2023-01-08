Абубакар: «После тренировки с Роналду я убедился, что Месси лучше»

Бывший нападающий «Аль-Насра» Венсан Абубакар оценил уровень новичка команды Криштиану Роналду. Они успели провести совместную тренировку.

«Я всегда считал Лионеля Месси лучше Роналду. После тренировки с Криштиану я убедился», – сказал камерунец.

«Аль-Наср» расторг контракт с Абубакаром, чтобы заявить Роналду. В команде был перебор легионеров.

Абубакар может оказаться в «Манчестер Юнайтед».

«Аль-Наср» сделал Роналду самым высокооплачиваемым игроком в истории футбола.

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