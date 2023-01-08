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    Абубакар: «После тренировки с Роналду я убедился, что Месси лучше»

    Бывший нападающий «Аль-Насра» Венсан Абубакар оценил уровень новичка команды Криштиану Роналду. Они успели провести совместную тренировку.

    «Я всегда считал Лионеля Месси лучше Роналду. После тренировки с Криштиану я убедился», – сказал камерунец.

    • «Аль-Наср» расторг контракт с Абубакаром, чтобы заявить Роналду. В команде был перебор легионеров.
    • Абубакар может оказаться в «Манчестер Юнайтед».
    • «Аль-Наср» сделал Роналду самым высокооплачиваемым игроком в истории футбола.

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    Источник: Mundo Deportivo

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +195

      МасСуд 20 минут назад

      Некая жопоногая субстация рассуждает.... ауеть

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2149

      Maxi_7 1 час назад

      Обиженка.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9700

      САДЫЧОК 1 час назад

      Редиска

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +23923

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Ну а что он мог ещё сказать после того, как получил из-за Роналду пинка под зад?...

      3
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