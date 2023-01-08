Гаврилов: «Петржела не считает «Спартак» великим? А «Зенит», что ли, великий?»

Бывший спартаковец Юрий Гаврилов ответил экс-тренеру «Зенита» Властимилу Петржеле. Тот не считает «Спартак» великой командой.

– Да мало ли, кто и что говорит. А когда «Спартак» чемпионом восемь лет подряд был, почему Петржела ничего не говорил? Про это время почему молчит? Как это «Спартак» нельзя назвать великой командой? «Зенит» великий, что ли? Мало ли, что он говорит. Все все по-разному говорят.

– Что должен сделать «Спартак», чтобы Петржела изменил свое мнение?

– «Спартак» еще должен что-то сделать? «Спартак», как и играл, должен продолжать выступать хорошо. Пусть у каждого будет свое мнение.

– Сколько «Спартаку» нужно выиграть чемпионских титулов, чтобы снова стать великой командой?

– Да какая разница? Это не главный показатель. Все дело не в этом – не в чемпионствах. Нужно, чтобы команда постоянно играла на европейских турнирах. Этого достаточно. А выиграл что-то или нет – уже другой вопрос.

– Команду можно назвать «великой», если она играет в еврокубках?

– Конечно, да!

«Спартак» – самый титулованный клуб России.

«Зенит» лидирует в РПЛ.

«Спартак» идет на 2-м месте и отстает на 6 очков.

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