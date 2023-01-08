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    Гаврилов: «Петржела не считает «Спартак» великим? А «Зенит», что ли, великий?»

    Бывший спартаковец Юрий Гаврилов ответил экс-тренеру «Зенита» Властимилу Петржеле. Тот не считает «Спартак» великой командой.

    – Да мало ли, кто и что говорит. А когда «Спартак» чемпионом восемь лет подряд был, почему Петржела ничего не говорил? Про это время почему молчит? Как это «Спартак» нельзя назвать великой командой? «Зенит» великий, что ли? Мало ли, что он говорит. Все все по-разному говорят.

    – Что должен сделать «Спартак», чтобы Петржела изменил свое мнение?

    – «Спартак» еще должен что-то сделать? «Спартак», как и играл, должен продолжать выступать хорошо. Пусть у каждого будет свое мнение.

    – Сколько «Спартаку» нужно выиграть чемпионских титулов, чтобы снова стать великой командой?

    – Да какая разница? Это не главный показатель. Все дело не в этом – не в чемпионствах. Нужно, чтобы команда постоянно играла на европейских турнирах. Этого достаточно. А выиграл что-то или нет – уже другой вопрос.

    – Команду можно назвать «великой», если она играет в еврокубках?

    – Конечно, да!

    • «Спартак» – самый титулованный клуб России.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ.
    • «Спартак» идет на 2-м месте и отстает на 6 очков.

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +18630

      Cleaner 54 минуты назад

      Даже клубы - победители ЛЧ не всегда великие. Что уж тут говорить о клубах из России...

      1
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      Рейтинг: +649

      vla4839 1 час назад

      Спартак великий по скандалам и нытью, что их обижают

      1
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      Рейтинг: +12695

      Алексей З 1 час назад

      Бред сумасшедших.
      Страна где только Великии и Легенды,идиотизм.

      1
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      Рейтинг: +143

      eugen-han 2 часа назад

      При всем уважении к Спартаку, но девять или восемь побед в чемпионате в 90-е - это не показатель, увы, но если бы тогда хотя бы выиграли один из кубков европейских, то тогда да - пожалуй, а так ни о чём пока. В СССР их место второе частенько было, что и подтвердили Карпин и Черчесов, когда в нулевые тренировали команду. Такое ощущение, что Спартаку что-то не хватает, терпения что-ли!(?) Хотят быстрого и положительного результата, и по этому мечутся и суетятся, устраивая чехарду с тренерами и игроками из-за бугра, который закрывает глаза руководству клуба на местные реалии и внутренний рынок игроков.

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      Рейтинг: +100324

      sv1969 > eugen-han 1 час назад

      Ну у Зенита то все свои играют)))

      0
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      Рейтинг: +77

      Самайн > sv1969 36 минут назад

      Вчера у Реала в старте 11 легов было, против Вильярреала у которых 7 или 8 в старте испанцев были, и Реал же слили, гол с пенки забили только. Не всегда леги - это хорошо.

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      Рейтинг: +77

      Самайн 2 часа назад

      Как можно эту помойку считать великой, когда их капитана отстраняли за допинг? Которая ни один трофей из Европы не привезла. Да и уже всем понятно, откуда было столько чемпионств, парочку может реально сами, но не более. Про договорняки, за которые много кто говорит, даже писать уже лень....

      2
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      Рейтинг: +515

      kazak1975 2 часа назад

      У Зенита Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. Причем выигранные не 50 лет назад.

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      Рейтинг: +3428

      serhio80 > kazak1975 1 час назад

      И полвека в пердиве)

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      Рейтинг: +7870

      nik55 2 часа назад

      Петржела мечтает что его возьмут на работу дворником на базу команды

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