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  • Гаврилов: «Петржела не считает «Спартак» великим? А «Зенит», что ли, великий?»

Гаврилов: «Петржела не считает «Спартак» великим? А «Зенит», что ли, великий?»

8 января 2023, 10:36
18

Бывший спартаковец Юрий Гаврилов ответил экс-тренеру «Зенита» Властимилу Петржеле. Тот не считает «Спартак» великой командой.

– Да мало ли, кто и что говорит. А когда «Спартак» чемпионом восемь лет подряд был, почему Петржела ничего не говорил? Про это время почему молчит? Как это «Спартак» нельзя назвать великой командой? «Зенит» великий, что ли? Мало ли, что он говорит. Все все по-разному говорят.

– Что должен сделать «Спартак», чтобы Петржела изменил свое мнение?

– «Спартак» еще должен что-то сделать? «Спартак», как и играл, должен продолжать выступать хорошо. Пусть у каждого будет свое мнение.

– Сколько «Спартаку» нужно выиграть чемпионских титулов, чтобы снова стать великой командой?

– Да какая разница? Это не главный показатель. Все дело не в этом – не в чемпионствах. Нужно, чтобы команда постоянно играла на европейских турнирах. Этого достаточно. А выиграл что-то или нет – уже другой вопрос.

– Команду можно назвать «великой», если она играет в еврокубках?

– Конечно, да!

  • «Спартак» – самый титулованный клуб России.
  • «Зенит» лидирует в РПЛ.
  • «Спартак» идет на 2-м месте и отстает на 6 очков.

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Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Чехия. Фортуна Лига Зенит Спартак Петржела Властимил
Комментарии (18)
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nik55
1673164081
Петржела мечтает что его возьмут на работу дворником на базу команды
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kazak1975
1673164279
У Зенита Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. Причем выигранные не 50 лет назад.
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eugen-han
1673164766
При всем уважении к Спартаку, но девять или восемь побед в чемпионате в 90-е - это не показатель, увы, но если бы тогда хотя бы выиграли один из кубков европейских, то тогда да - пожалуй, а так ни о чём пока. В СССР их место второе частенько было, что и подтвердили Карпин и Черчесов, когда в нулевые тренировали команду. Такое ощущение, что Спартаку что-то не хватает, терпения что-ли!(?) Хотят быстрого и положительного результата, и по этому мечутся и суетятся, устраивая чехарду с тренерами и игроками из-за бугра, который закрывает глаза руководству клуба на местные реалии и внутренний рынок игроков.
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vla4839
1673168722
Спартак великий по скандалам и нытью, что их обижают
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Вомбат
1673173071
Футболисты редко говорят что-то умное. Нет сейчас в РПЛ великих команд и не предвидится. А команду, которая играет в еврокубках, даже если она это делает регулярно, нельзя назвать за это великой, что бы там Гаврилов ни думал. Работнички, Чукарички, Нидерборн и Жилина регулярно играют в еврокубках, и что - это великие команды?
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Марк Аврелий!
1673177419
Неправильно Гаврилов формулирует вопрос! А кто такой игроман Петржела?
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NewLife
1673177457
Как же деградировала наша журналистика, какие дебильные вопросы. Бомбардир, вам все равно, какую шнягу публиковать, лишь бы кликов насобирать ?
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rumit89
1673178108
Я даже про Еврокубки не очень согласен , на мой взгляд величие команды определяется не здесь и сейчас , а в совокупности факторов например у Аякса до последнего времени были тяжелые годы где чемпионами они были по большим праздникам и в Еврокубках далеко не всегда хорошо играли , но вряд ли кто то в это время всерьез сомневался в величии Аякса. Думаю для величая надо иметь большую историю, большую фан.базу и запоминающийся стиль игры , вряд ли кто то включая самого пана Петрежела сможет сказать что все это не относится к Спартаку.
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nemolod
1673180940
Каждый раз убеждаюсь,что бывшие тренеры и игроки-это как дети малые,начинают спорить,кто был первее,кто более великим,крутым и т д ,нет бы свою энергию потратили бы на что-то полезное,например тех же юных футболистов потренировать !
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