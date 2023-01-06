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    Петржела: «Спартак» – не «великая команда». Сейчас этому статусу соответствует «Зенит»

    Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела сравнил клуб из Петербурга со «Спартаком».

    «Никто не отрицает историческое величие «Спартака». Но это относится к советской команде, которая выигрывала трофеи и показывала зрелищный футбол. К современному «Спартаку» не применим термин «великая команда». Сейчас, скорее, «Зенит» соответствует этому статусу.

    Можно сказать, что «Зенит» — отец русского футбола, а «Спартак» — сын-двоечник, который пытается быть похожим на отца, но у него не получается. Красно-белым предстоит много работать, чтобы изменить ситуацию», — заявил Петржела.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ.
    • «Спартак» идет на 2-м месте и отстает на 6 очков.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии15
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      Рейтинг: +62

      Rоbby 14 минут назад

      Ты бы унялся уже, Бздышек...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +83

      SunnyDay 16 минут назад

      В истории Советского и российского футбола только одна команда брала чемпионат страны больше всего раз (22)- это Спартак Москва

      Зенит не дотягивает 17 чемпионствами. И не до, тянет, ибо Газпрому будет не выгоден присос, трубы в Европу нет, кормить шоколадок не чем)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3664

      lordmrv 39 минут назад

      И зачем здесь высер выжившего из ума? Чтобы столкнуть между собой болел?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +943

      Конопляных дел мастер 42 минуты назад

      Великих клубов у нас нет. Но у Зенита трофеи гораздо весомее чем у Спартака.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +83

      SunnyDay > Конопляных дел мастер 20 минут назад

      Бросай курить)

      0
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      Рейтинг: +16617

      NewLife 52 минуты назад

      Опять, наверное, проигрался в казино и обратился в Рейтинг Букмекеров желтый гадюшник-хейтер Спартака за дотацией.

      1
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      Рейтинг: +7660

      mihail200606 57 минут назад

      Да по большому счету ни те ,ни те не великая команды..

      0
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      Рейтинг: +12203

      Вомбат 57 минут назад

      Нет сейчас в России великих команд и быть не может. Зато история у Зенита славная. В ней было четыре победы, которые делали честь этой команде: 1. чемпионский титул в 1984 при том, что у команды средняя зарплата была в 3 раза ниже, чем в Спартаке и киевском Динамо (для СССР это был чудовищный контраст), 2. кубок России в 1999 году (когда средняя зарплата в Зените была ниже, чем в Спартаке примерно в 20 раз), 3. Кубок УЕФА и 4. Суперкубок Европы.

      4
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      Рейтинг: +590

      Лицом_на_клаве 1 час назад

      Былое давно мхом поросло. да и величия у Спартака никогда не было. Просто жировали в 90, когда страна влачила жалкое существование. Скупала по стране всех лучших, да жрала бромантан вёдрами.

      6
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      Рейтинг: +1023

      ScarlettOgusania > Лицом_на_клаве 54 минуты назад

      А за питерских бом.жей на поле выходят зулусы из Бразилии, пока страна ведёт СВО, Миллер пилит госбюджет на "донов Педро". Пид.ржела - клоун!

      1
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      Рейтинг: +18621

      Cleaner 1 час назад

      Великие команды играют в полуфиналах и финалах Лиги Чемпионов. В России на данный момент есть только командишки. Они даже и группы Лигочемпионской выйти не в состоянии...(((

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      Рейтинг: +1023

      ScarlettOgusania > Cleaner 49 минут назад

      О какой ЛЧ ты пишешь, если команды РПЛ исключены из лиги УЕФА?

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      Рейтинг: +18621

      Cleaner > ScarlettOgusania 37 минут назад

      Не разменивайтесь на детали.

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      Рейтинг: +182

      RedMaksim97 1 час назад

      Петржела клоун!))) Зенит что-ли великая команда???) Зенит никогда не был великим и не будет! Клуб с купленной историей

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      Рейтинг: +62

      Rоbby > RedMaksim97 12 минут назад

      Зенит настолько же великая команда, насколько Петржела- великий тренер)

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