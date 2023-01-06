Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Петржела: «Спартак» – не «великая команда». Сейчас этому статусу соответствует «Зенит»

Петржела: «Спартак» – не «великая команда». Сейчас этому статусу соответствует «Зенит»

6 января 2023, 11:55
22

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела сравнил клуб из Петербурга со «Спартаком».

«Никто не отрицает историческое величие «Спартака». Но это относится к советской команде, которая выигрывала трофеи и показывала зрелищный футбол. К современному «Спартаку» не применим термин «великая команда». Сейчас, скорее, «Зенит» соответствует этому статусу.

Можно сказать, что «Зенит» — отец русского футбола, а «Спартак» — сын-двоечник, который пытается быть похожим на отца, но у него не получается. Красно-белым предстоит много работать, чтобы изменить ситуацию», — заявил Петржела.

  • «Зенит» лидирует в РПЛ.
  • «Спартак» идет на 2-м месте и отстает на 6 очков.

Получи до 10 000 рублей за регистрацию

Еще по теме:
Дуглас Сантос объяснил, почему «Зенит» проиграл ЦСКА
Тренер ЦСКА прокомментировал победу над «Зенитом»
Мнение Семака о домашнем поражении «Зенита» от ЦСКА 1
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Петржела Властимил
Комментарии (22)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
RedMaksim97
1672996369
Петржела клоун!))) Зенит что-ли великая команда???) Зенит никогда не был великим и не будет! Клуб с купленной историей
Ответить
Лицом_на_клаве
1672999804
Былое давно мхом поросло. да и величия у Спартака никогда не было. Просто жировали в 90, когда страна влачила жалкое существование. Скупала по стране всех лучших, да жрала бромантан вёдрами.
Ответить
Вомбат
1673000067
Нет сейчас в России великих команд и быть не может. Зато история у Зенита славная. В ней было четыре победы, которые делали честь этой команде: 1. чемпионский титул в 1984 при том, что у команды средняя зарплата была в 3 раза ниже, чем в Спартаке и киевском Динамо (для СССР это был чудовищный контраст), 2. кубок России в 1999 году (когда средняя зарплата в Зените была ниже, чем в Спартаке примерно в 20 раз), 3. Кубок УЕФА и 4. Суперкубок Европы.
Ответить
NewLife
1673000416
Опять, наверное, проигрался в казино и обратился в Рейтинг Букмекеров желтый гадюшник-хейтер Спартака за дотацией.
Ответить
lordmrv
1673001149
И зачем здесь высер выжившего из ума? Чтобы столкнуть между собой болел?
Ответить
Amorphis
1673002543
В истории Советского и российского футбола только одна команда брала чемпионат страны больше всего раз (22)- это Спартак Москва Зенит не дотягивает 17 чемпионствами. И не до, тянет, ибо Газпрому будет не выгоден присос, трубы в Европу нет, кормить шоколадок не чем)
Ответить
Rоbby
1673002680
Ты бы унялся уже, Бздышек...
Ответить
шахта Заполярная
1673004411
Опять чех хоточник народ смешит, Совсем мозги, если они были, пропил.
Ответить
nik55
1673006430
бывших бо-жей не бывает вот и гавкает
Ответить
АлексМак
1673007001
хорошо сказал, верно
Ответить
Главные новости
Итоги августа в «Конкурсе прогнозов»: Вежливость победила!
6
Тренер ЦСКА прокомментировал победу над «Зенитом»
Вчера, 23:41
Мнение Семака о домашнем поражении «Зенита» от ЦСКА
Вчера, 23:37
1
Арбитр ошибочно не назначил пенальти в пользу «Зенита» в матче с ЦСКА
Вчера, 23:30
10
Назван главный кандидат на замену Семаку в «Зените»
Вчера, 23:21
1
Семаку спрогнозировали скорую отставку из «Зенита»
Вчера, 22:46
12
Кисляк прокомментировал эпизод, когда игроки ЦСКА едва не избили Семака
Вчера, 22:15
5
Семак прокомментировал свое вызывающее поведение в матче с ЦСКА
Вчера, 21:58
16
«Зенит» увел вратаря из-под носа «Спартака»
Вчера, 21:50
8
«Зенит» завуалированно назвал ЦСКА командой гондонов
Вчера, 21:20
23
Все новости
Все новости
Тренер «Ростова» раскритиковал команду после 3:1 с «Факелом»
00:12
Дуглас Сантос объяснил, почему «Зенит» проиграл ЦСКА
Вчера, 23:46
Соболев считает, что на нем был пенальти в матче с ЦСКА
Вчера, 23:09
5
Игрок «Зенита» взял на себя ответственность за поражение от ЦСКА
Вчера, 22:51
4
Семаку спрогнозировали скорую отставку из «Зенита»
Вчера, 22:46
12
Реакция Газзаева на победу ЦСКА над «Зенитом»
Вчера, 22:31
3
Кисляк прокомментировал эпизод, когда игроки ЦСКА едва не избили Семака
Вчера, 22:15
5
Семак прокомментировал свое вызывающее поведение в матче с ЦСКА
Вчера, 21:58
16
«Зенит» увел вратаря из-под носа «Спартака»
Вчера, 21:50
8
«Зенит» завуалированно назвал ЦСКА командой гондонов
Вчера, 21:20
23
РПЛ. Гол «русского Холанда» не помог «Факелу» в матче с «Ростовом» (1:3)
Вчера, 20:59
12
Круговой написал, почему «Зенит» проиграл ЦСКА
Вчера, 20:48
7
«Краснодар» отправил защитника в Грецию
Вчера, 20:38
1
Тренер ЦСКА ответил, будет ли усиление
Вчера, 20:07
Заявление Сафонова после поражения «ПСЖ» от «Монако»
Вчера, 19:48
4
Игдисамов прокомментировал победу ЦСКА над «Зенитом»
Вчера, 19:28
18
Только две команды РПЛ идут без поражений
Вчера, 19:23
1
Семак прокомментировал домашнее поражение «Зенита» от ЦСКА
Вчера, 19:20
42
Круговой: «Побеждать на «Газпром Арене» вдвойне приятно»
Вчера, 19:15
9
Ривалдо высказался о возможной победе России на чемпионате мира
Вчера, 18:55
РПЛ. ЦСКА вырвал гостевую победу над «Зенитом» на 98-й минуте (2:1), у Облякова дубль
Вчера, 18:37
191
Обзор матча «Зенит» – ЦСКА голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 18:37
Мнение Лапочкина об агрессивном поведении Семака в матче с ЦСКА
Вчера, 18:11
10
Реакция Рабинера на сенсационную потерю очков «Краснодаром»
Вчера, 17:57
1
Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Крыльями Советов»
Вчера, 17:46
1
ЦСКА с пенальти забил «Зениту» в раздевалку
Вчера, 17:32
11
Бубнов прокомментировал возвращение Захаряна в Россию
Вчера, 17:27
Федотов оценил вызывающее поведение Семака в матче с ЦСКА
Вчера, 17:14
26
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+