Петржела: «Спартак» – не «великая команда». Сейчас этому статусу соответствует «Зенит»

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела сравнил клуб из Петербурга со «Спартаком».

«Никто не отрицает историческое величие «Спартака». Но это относится к советской команде, которая выигрывала трофеи и показывала зрелищный футбол. К современному «Спартаку» не применим термин «великая команда». Сейчас, скорее, «Зенит» соответствует этому статусу.

Можно сказать, что «Зенит» — отец русского футбола, а «Спартак» — сын-двоечник, который пытается быть похожим на отца, но у него не получается. Красно-белым предстоит много работать, чтобы изменить ситуацию», — заявил Петржела.

«Зенит» лидирует в РПЛ.

«Спартак» идет на 2-м месте и отстает на 6 очков.

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