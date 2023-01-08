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    Кан: «Баварию» очень раздражает, что другие клубы выходят за рамки ФФП»

    Руководитель «Баварии» Оливер Кан недоволен тем, что некоторые клубы Европы не соблюдают финансовый фэйр-плей (ФФП).

    «Баварию» очень раздражает, что мы годами работаем, а в это время другие клубы сообщают об убытках в размере от 50 до 150 миллионов евро. Для меня загадка, как такое может происходить в рамках ФФП», – сказал Кан, отвечая на вопрос о финансовых проблемах «Ювентуса».

    • «Бавария» лидирует в Бундеслиге.
    • Команда последний раз не выигрывала чемпионство в 2012 году.
    • «Ювентус» идет в Серии А на 2-м месте.

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    Источник: твиттер «Матч ТВ»

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