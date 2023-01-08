Кан: «Баварию» очень раздражает, что другие клубы выходят за рамки ФФП»

Руководитель «Баварии» Оливер Кан недоволен тем, что некоторые клубы Европы не соблюдают финансовый фэйр-плей (ФФП).

«Баварию» очень раздражает, что мы годами работаем, а в это время другие клубы сообщают об убытках в размере от 50 до 150 миллионов евро. Для меня загадка, как такое может происходить в рамках ФФП», – сказал Кан, отвечая на вопрос о финансовых проблемах «Ювентуса».

«Бавария» лидирует в Бундеслиге.

Команда последний раз не выигрывала чемпионство в 2012 году.

«Ювентус» идет в Серии А на 2-м месте.

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