Кан: «Баварию» очень раздражает, что другие клубы выходят за рамки ФФП»

Руководитель «Баварии» Оливер Кан недоволен тем, что некоторые клубы Европы не соблюдают финансовый фэйр-плей (ФФП).
«Баварию» очень раздражает, что мы годами работаем, а в это время другие клубы сообщают об убытках в размере от 50 до 150 миллионов евро. Для меня загадка, как такое может происходить в рамках ФФП», – сказал Кан, отвечая на вопрос о финансовых проблемах «Ювентуса».
- «Бавария» лидирует в Бундеслиге.
- Команда последний раз не выигрывала чемпионство в 2012 году.
- «Ювентус» идет в Серии А на 2-м месте.
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Источник: твиттер «Матч ТВ»