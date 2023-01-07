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Стало известно, кто возглавит сборную Португалии

7 января 2023, 16:58
2

В сборной Португалии определились с кандидатурой преемника Фернанду Сантуша.

Устной договоренности о назначении на пост главного тренера достиг Роберто Мартинес.

Ожидается, что контракт с 49-летним испанцем будет подписан до конца следующей недели.

  • Мартинес после вылета с ЧМ-2022 покинул сборную Бельгии.
  • Он возглавлял команду с августа 2016 года.
  • Бельгийцы на прошедшем чемпионате мира не вышли из группы, а португальцы вылетели на стадии 1/4 финала.

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Источник: The Athletic
Чемпионат мира Португалия. Примейра Португалия Мартинес Роберто
Комментарии (2)
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САНЁК17
1673113441
Игроки Португалии амбициозные были чем Бельгийцы,команду стоит возглавлять.
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САДЫЧОК
1673116538
Недотренер ! Только не эту никчемность !
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