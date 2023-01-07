Стало известно, кто возглавит сборную Португалии

В сборной Португалии определились с кандидатурой преемника Фернанду Сантуша.
Устной договоренности о назначении на пост главного тренера достиг Роберто Мартинес.
Ожидается, что контракт с 49-летним испанцем будет подписан до конца следующей недели.
- Мартинес после вылета с ЧМ-2022 покинул сборную Бельгии.
- Он возглавлял команду с августа 2016 года.
- Бельгийцы на прошедшем чемпионате мира не вышли из группы, а португальцы вылетели на стадии 1/4 финала.
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Источник: The Athletic