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    Газизов объяснил, почему не хочет переименовывать уфимский стадион в честь Пеле

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался об инициативе главы ФИФА Джанни Инфантино.

    • Швейцарский функционер предложил переименовать в честь Пеле один стадион в каждой стране мира.

    «Было бы шикарно назвать наш стадион в честь Пеле, но в России есть более достойные варианты. Стадион «Нефтяник» недотягивает до уровня легендарного Пеле. Ну так, если по-честному: где Пеле и где наш стадион?

    Надо серьезно к этому относиться, есть много других прекрасных стадионов, которые будут с честью носить имя великого Пеле», — сказал Газизов.

    • Пеле умер 29 декабря в 82-летнем возрасте.
    • У него был рак толстой кишки.
    • Бразилец – единственный в истории 3-кратный чемпион мира.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1796

      jek718875 2 часа назад

      Шамиль лукавит,в душе,он хотел бы назвать стадион "ЗАРЕМА"

      0
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      Рейтинг: +14240

      playsh 2 часа назад

      Молодец,Шамиля,ещё соображаешь.Теперь поработай в Уфе достойно,может быть,в честь тебя поляну назовут...Посмертно!!!

      1
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      Рейтинг: +1060

      ScarlettOgusania > playsh 6 минут назад

      Пластиковую позорную поляну в Уфе называть именем Пеле по меньшей мере странно и недостойно памяти великого футболиста. А Нефтяник им. Газика - в самый раз)

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