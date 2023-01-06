Газизов объяснил, почему не хочет переименовывать уфимский стадион в честь Пеле

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался об инициативе главы ФИФА Джанни Инфантино.

Швейцарский функционер предложил переименовать в честь Пеле один стадион в каждой стране мира.

«Было бы шикарно назвать наш стадион в честь Пеле, но в России есть более достойные варианты. Стадион «Нефтяник» недотягивает до уровня легендарного Пеле. Ну так, если по-честному: где Пеле и где наш стадион?

Надо серьезно к этому относиться, есть много других прекрасных стадионов, которые будут с честью носить имя великого Пеле», — сказал Газизов.

Пеле умер 29 декабря в 82-летнем возрасте.

У него был рак толстой кишки.

Бразилец – единственный в истории 3-кратный чемпион мира.

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