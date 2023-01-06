Кроос ближе к продлению контракта с «Реалом», чем к завершению карьеры

Полузащитник «Реала» Тони Кроос думает о своем будущем.

В конце июня истечет контракт 33-летнего футболиста с мадридским клубом. Тогда у него будет два варианта – продлить соглашение или закончить карьеру. Сейчас немец склоняется к первому сценарию.

Хавбек опасался, что потеряет место в составе из-за возраста, однако главный тренер команды Карло Анчелотти ему полностью доверяет.

Кроос выступает за «Реал» с 2014 года.

В этом сезоне он забил 1 гол и сделал 4 ассиста в 19 матчах.

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