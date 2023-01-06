Агент Карраскаля: «Интерес со стороны «Атлетико» очень реален. Переход может состояться в июле»

Мартин Родригес, агент полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля, прокомментировал информацию об интересе мадридского «Атлетико» к футбоилсту.

«Подтверждаю: интерес со стороны «Атлетико» очень реален, но сейчас переход не состоится. Нужно держать в голове июль», — заявил Родригес.

Рыночная стоимость Карраскаля – 9 миллионов евро.

Он выступает за ЦСКА с февраля: 31 матч, 6 голов, 7 ассистов.

Контракт игрока с клубом рассчитан до 2026 года.

Получи до 10 000 рублей за регистрацию