Агент Карраскаля: «Интерес со стороны «Атлетико» очень реален. Переход может состояться в июле»

Мартин Родригес, агент полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля, прокомментировал информацию об интересе мадридского «Атлетико» к футбоилсту.
«Подтверждаю: интерес со стороны «Атлетико» очень реален, но сейчас переход не состоится. Нужно держать в голове июль», — заявил Родригес.
- Рыночная стоимость Карраскаля – 9 миллионов евро.
- Он выступает за ЦСКА с февраля: 31 матч, 6 голов, 7 ассистов.
- Контракт игрока с клубом рассчитан до 2026 года.
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Источник: «РБ Спорт»