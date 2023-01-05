Адамс: «Сака ничуть не хуже Месси»

Бывший капитан «Арсенала» Тони Адамс высоко отозвался о вингере Букайо Сака.

«Думаю, что Сака – лучший игрок сезона. Он просто феноменален.

Сака ничуть не хуже Месси, который, очевидно, близок к завершению карьеры.

Каждый раз, когда я вижу его на поле, он создает голевые моменты и забивает. Это лучший игрок сборной Англии и «Арсенала», – сказал Адамс.

21-летний Сака в этом сезоне забил 7 голов и сделал 6 ассистов в 23 матчах.

В активе 25-летнего Месси 12 мячей и 14 результативных передач в 19 играх.

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