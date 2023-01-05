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Адамс: «Сака ничуть не хуже Месси»

5 января 2023, 23:15
14

Бывший капитан «Арсенала» Тони Адамс высоко отозвался о вингере Букайо Сака.

«Думаю, что Сака – лучший игрок сезона. Он просто феноменален.

Сака ничуть не хуже Месси, который, очевидно, близок к завершению карьеры.

Каждый раз, когда я вижу его на поле, он создает голевые моменты и забивает. Это лучший игрок сборной Англии и «Арсенала», – сказал Адамс.

  • 21-летний Сака в этом сезоне забил 7 голов и сделал 6 ассистов в 23 матчах.
  • В активе 25-летнего Месси 12 мячей и 14 результативных передач в 19 играх.

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Источник: Goal
Англия. Премьер-лига Арсенал Месси Лионель Сака Букайо Адамс Тони
Комментарии (14)
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shamil1111
1672951161
25ти летнего Месси?
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Fialet
1672951815
Месю опустили, сравнив с какой то сцакой.
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ВетеR
1672952163
Вылитый Месси ))
Ответить
_MATRIX_
1672954432
Ога)
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_MATRIX_
1672954484
Думаю, когда Месси будет лет семьдесят, Сака точно будет лучше его)
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zigbert
1673005614
Никто не знает как будет развиваться его карьера но игрок действительно талантливый.
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