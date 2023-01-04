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    Агент Карраскаля подтвердил интерес «Атлетико» к футболисту ЦСКА

    Мартин Родригес, агент полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля, прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны «Атлетико» и «Коринтианса».

    «Да, «Атлетико» и «Коринтианс» действительно интересуются Хорхе. Но никаких официальных предложений не поступало. Клубы просто следят за ним», — сказал Родригес.

    • Рыночная стоимость Карраскаля – 9 миллионов евро.
    • Он выступает за ЦСКА с февраля: 31 матч, 6 голов, 7 ассистов.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до 2026 года.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 18:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5753

      ySS 44 минуты назад

      Для Цска будет потеря, хотя скауты у них работают отлично

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