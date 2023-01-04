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    Орлов: «У «Зенита» освободилась зарплата Ловрена. На эти деньги можно купить двух очень хороших игроков»

    Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал переход защитника Деяна Ловрена из «Зенита» в «Лион».

    – Уход Ловрена не имеет никакого отношения к последнему видео. Думаю, когда Алипа переподписали, стало ясно, что «Зенит» укрепляет центральную линию. Это хорошая комбинация.

    Во-первых, Ловрен доволен, что возвратился в команду, в которой начинал. У него, видимо, хороший контракт и «Зенит» за этот трансфер получит порядка двух миллионов.

    Во-вторых, и самое главное – освободилась зарплата Ловрена. На эти деньги можно приобрести двух очень хороших футболистов. Как минимум. Думаю, «Зенит» этим сейчас и занимается.

    Про два миллиона информация из неточных источников, но то, что какие-то деньги за Ловрена «Зенит» получит я даже не сомневаюсь. Он же уходит на полгода раньше.

    – Многие назвали Ловрена лучшим защитником РПЛ.

    – Ловрен – призер чемпионата мира. Конечно, он лучший защитник РПЛ. Тут двух мнений быть не может.

    – Шансы «Спартака» на чемпионство увеличились после ухода хорвата из «Зенита»?

    – Шансы у «Спартака» есть. Разница шесть очков. Думаю, «Зенит» приобретет защитника. Как минимум одного. А может даже и двух. Деньги то есть теперь – зарплата Ловрена освободилась. Значит есть на что брать.

    • 33-летний Ловрен выступал за «Зенит» с августа 2020 года.
    • Он забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 63 матчах.
    • Хорват выиграл с командой 2 чемпионства и 2 Суперкубка России.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:22
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +14

      BoevStas1 29 минут назад

      Деньги,то теперь есть))))ха ха,а то их не было))

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      Рейтинг: +5753

      ySS 57 минут назад

      Генка попутал, на зарплату хорвата можно пригласить двух хороших игроков.
      По послужному списку, лучший, а по игре... косячил достаточно.
      Для Зенита не потеря, при наличии играющего Бариоса

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      Рейтинг: +18602

      Cleaner 1 час назад

      Орлов, на ЭТИ деньги и половину хорошего игрока не купишь.

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      Рейтинг: +16605

      NewLife 2 часа назад

      "На эти деньги можно приобрести двух очень хороших футболистов"
      Или перевести эти деньги пенсионерам в пенсионный фонд.)

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      Рейтинг: +514

      Азбука > NewLife 1 час назад

      И это, когда все московские клубы переводят деньги в пенсионный фонд, а Зенит тратит на футбол... Уж0с...

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