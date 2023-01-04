Орлов: «У «Зенита» освободилась зарплата Ловрена. На эти деньги можно купить двух очень хороших игроков»

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал переход защитника Деяна Ловрена из «Зенита» в «Лион».

– Уход Ловрена не имеет никакого отношения к последнему видео. Думаю, когда Алипа переподписали, стало ясно, что «Зенит» укрепляет центральную линию. Это хорошая комбинация.

Во-первых, Ловрен доволен, что возвратился в команду, в которой начинал. У него, видимо, хороший контракт и «Зенит» за этот трансфер получит порядка двух миллионов.

Во-вторых, и самое главное – освободилась зарплата Ловрена. На эти деньги можно приобрести двух очень хороших футболистов. Как минимум. Думаю, «Зенит» этим сейчас и занимается.

Про два миллиона информация из неточных источников, но то, что какие-то деньги за Ловрена «Зенит» получит я даже не сомневаюсь. Он же уходит на полгода раньше.

– Многие назвали Ловрена лучшим защитником РПЛ.

– Ловрен – призер чемпионата мира. Конечно, он лучший защитник РПЛ. Тут двух мнений быть не может.

– Шансы «Спартака» на чемпионство увеличились после ухода хорвата из «Зенита»?

– Шансы у «Спартака» есть. Разница шесть очков. Думаю, «Зенит» приобретет защитника. Как минимум одного. А может даже и двух. Деньги то есть теперь – зарплата Ловрена освободилась. Значит есть на что брать.

33-летний Ловрен выступал за «Зенит» с августа 2020 года.

Он забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 63 матчах.

Хорват выиграл с командой 2 чемпионства и 2 Суперкубка России.

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