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  • Орлов: «У «Зенита» освободилась зарплата Ловрена. На эти деньги можно купить двух очень хороших игроков»

Орлов: «У «Зенита» освободилась зарплата Ловрена. На эти деньги можно купить двух очень хороших игроков»

4 января 2023, 16:22
11

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал переход защитника Деяна Ловрена из «Зенита» в «Лион».

– Уход Ловрена не имеет никакого отношения к последнему видео. Думаю, когда Алипа переподписали, стало ясно, что «Зенит» укрепляет центральную линию. Это хорошая комбинация.

Во-первых, Ловрен доволен, что возвратился в команду, в которой начинал. У него, видимо, хороший контракт и «Зенит» за этот трансфер получит порядка двух миллионов.

Во-вторых, и самое главное – освободилась зарплата Ловрена. На эти деньги можно приобрести двух очень хороших футболистов. Как минимум. Думаю, «Зенит» этим сейчас и занимается.

Про два миллиона информация из неточных источников, но то, что какие-то деньги за Ловрена «Зенит» получит я даже не сомневаюсь. Он же уходит на полгода раньше.

– Многие назвали Ловрена лучшим защитником РПЛ.

– Ловрен – призер чемпионата мира. Конечно, он лучший защитник РПЛ. Тут двух мнений быть не может.

– Шансы «Спартака» на чемпионство увеличились после ухода хорвата из «Зенита»?

– Шансы у «Спартака» есть. Разница шесть очков. Думаю, «Зенит» приобретет защитника. Как минимум одного. А может даже и двух. Деньги то есть теперь – зарплата Ловрена освободилась. Значит есть на что брать.

  • 33-летний Ловрен выступал за «Зенит» с августа 2020 года.
  • Он забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 63 матчах.
  • Хорват выиграл с командой 2 чемпионства и 2 Суперкубка России.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Ловрен Деян
Комментарии (11)
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NewLife
1672839543
"На эти деньги можно приобрести двух очень хороших футболистов" Или перевести эти деньги пенсионерам в пенсионный фонд.)
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ySS
1672845692
Генка попутал, на зарплату хорвата можно пригласить двух хороших игроков. По послужному списку, лучший, а по игре... косячил достаточно. Для Зенита не потеря, при наличии играющего Бариоса
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BoevStas1
1672847332
Деньги,то теперь есть))))ха ха,а то их не было))
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шахта Заполярная
1672850450
Ну купят еще пару бразил.
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