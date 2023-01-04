Романцев: «На могиле Старостина прошу у него прощения»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев рассказал, что периодически посещает могилу основателя клуба Николая Старостина.

«Сейчас, когда прихожу к Николаю Петровичу на Ваганьково и мысленно говорю с ним, в основном благодарю и извиняюсь. За то, что все-таки можно было сделать еще лучше... Можно, можно. Я себя не то что не идеализирую, а прекрасно понимаю: ошибок-то тоже много было допущено. Каких именно — это уже мои проблемы, что я считаю ошибкой, а что нет. Но много их было», – сказал Романцев.

Романцеву сегодня исполнилось 69 лет.

«Спартак» с Романцевым-тренером 9 раз брал чемпионат страны.

Романцев не тренирует с 2005 года.

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