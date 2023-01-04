Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Алдонин: «Нефутбольные ресурсы помогут «Локомотиву» не вылететь из РПЛ»

    Бывший полузащитник сборной России Евгений Алдонин не верит в вылет «Локомотива» из РПЛ.

    «У «Локомотива» имеется всe, чтобы не вылететь из РПЛ, — есть как футбольные, так и нефутбольные ресурсы. Если «Локомотив» будет бороться за выживание, учитывая состояние дел на сегодняшний день… Мне кажется, что это неправильно», – сказал Алдонин.

    • «Локомотив» идет в зоне переходных матчей.
    • В ноябре «Локомотив» принял Михаил Галактионов.
    • Сезон возобновится в марте.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    «Локомотив»: «Лантратов, Пиняев, Глушенков вернулись в клуб за новыми победами»
    «Кого ни назначь, хуже не будет. Куда хуже?». Мостовой – о «Локомотиве» 2
    Семин назвал условие, при котором Пиняев сможет заиграть в «Барселоне» 6
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:08
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11