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  • Алдонин: «Нефутбольные ресурсы помогут «Локомотиву» не вылететь из РПЛ»

Алдонин: «Нефутбольные ресурсы помогут «Локомотиву» не вылететь из РПЛ»

4 января 2023, 14:08
4

Бывший полузащитник сборной России Евгений Алдонин не верит в вылет «Локомотива» из РПЛ.

«У «Локомотива» имеется всe, чтобы не вылететь из РПЛ, — есть как футбольные, так и нефутбольные ресурсы. Если «Локомотив» будет бороться за выживание, учитывая состояние дел на сегодняшний день… Мне кажется, что это неправильно», – сказал Алдонин.

  • «Локомотив» идет в зоне переходных матчей.
  • В ноябре «Локомотив» принял Михаил Галактионов.
  • Сезон возобновится в марте.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив
Комментарии (4)
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PAREVG.
1672833837
Ниже зоны стыков Локо вряд-ли опустится, и это при том что продолжат играть как в первом круге, в чем я сильно сомневаюсь. В первом круге избавлялись от немецкой оккупации. Теперь Мампаси выставили на трансфер, Едвай покинул команду, привозить в центре защиты станет некому, а раз так, может и результаты улучшатся.
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eugen-han
1672838129
Ну посмотрим, как всё произойдёт, но надо заметить, что Динамо во кои-то веки всё таки вылетило однажды не так давно и поиграл в ФНЛ. Хотя Динамо никогда, в том числе из-за пресловутого ресурса в советское время не вылетал в пердив из высшей лиги, и даже специально меняли кол.-во команд под это дело, что предлагали и другим московским клубам в аналогичных ситуациях, но справедливости ради надо сказать, что ЦСКА и Спартак этим невоспользовлись,- это факт исторический.
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RedMaksim97
1672841994
Что за нефутбольные?
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zigbert
1672901509
Смена тренера зачастую идет на пользу команде. Да тут еще и перерыв может повлиять на будущий настрой Локомотива. Расслабляться однако не стоит, нахождение внизу турнирной таблицы всегда опасно.
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