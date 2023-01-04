Алдонин: «Нефутбольные ресурсы помогут «Локомотиву» не вылететь из РПЛ»

Бывший полузащитник сборной России Евгений Алдонин не верит в вылет «Локомотива» из РПЛ.

«У «Локомотива» имеется всe, чтобы не вылететь из РПЛ, — есть как футбольные, так и нефутбольные ресурсы. Если «Локомотив» будет бороться за выживание, учитывая состояние дел на сегодняшний день… Мне кажется, что это неправильно», – сказал Алдонин.

«Локомотив» идет в зоне переходных матчей.

В ноябре «Локомотив» принял Михаил Галактионов.

Сезон возобновится в марте.

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