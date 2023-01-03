Президент «Урала» Иванов допустил переименование домашнего стадиона в честь Пеле

Для начала приведите его в божеский вид ( до ЧМ-18 ).
На Урале , что кроме Пеле приличных людей не было ?
Президент «Урала» Григорий Иванов высказался об инициативе главы ФИФА Джанни Инфантино.
Швейцарский функционер предложил переименовать в честь Пеле один стадион в каждой стране мира.
– Пеле был великим футболистом. Стоит увековечить его память. Хорошая идея. Может, она воплотится в жизнь. Я лично «за». Посмотрим, как будет.
– Нет ли у вас желания назвать в честь Пеле стадион в Екатеринбурге?
– Я же говорю, что «за». Но решение будет коллективным. Наш стадион принадлежит области. Посмотрим. Мы, может, выйдем с таким предложением.
- Пеле умер 29 декабря в 82-летнем возрасте.
- У него был рак толстой кишки.
- Бразилец – единственный в истории 3-кратный чемпион мира.
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