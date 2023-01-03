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  • Президент «Урала» Иванов допустил переименование домашнего стадиона в честь Пеле

Президент «Урала» Иванов допустил переименование домашнего стадиона в честь Пеле

3 января 2023, 18:28
4

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался об инициативе главы ФИФА Джанни Инфантино.

Швейцарский функционер предложил переименовать в честь Пеле один стадион в каждой стране мира.

– Пеле был великим футболистом. Стоит увековечить его память. Хорошая идея. Может, она воплотится в жизнь. Я лично «за». Посмотрим, как будет.

– Нет ли у вас желания назвать в честь Пеле стадион в Екатеринбурге?

– Я же говорю, что «за». Но решение будет коллективным. Наш стадион принадлежит области. Посмотрим. Мы, может, выйдем с таким предложением.

  • Пеле умер 29 декабря в 82-летнем возрасте.
  • У него был рак толстой кишки.
  • Бразилец – единственный в истории 3-кратный чемпион мира.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Урал Пеле Иванов Григорий
Комментарии (4)
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mihail200606
1672770318
Хрень какая то...ну король он футбола,конечно, но в России зачем стадионы с его именем..
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DOCTOR PENALTY
1672772413
Жму руку, Григорий Владимирович! Правильно сказал.
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paracetamol
1672819107
Еще один дурак. У вас же Веретенников воспитанник!
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the teacher
1672953222
Григорий, завязывай бухать, не доведет водка до хорошего!
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