Президент «Урала» Иванов допустил переименование домашнего стадиона в честь Пеле

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался об инициативе главы ФИФА Джанни Инфантино.

Швейцарский функционер предложил переименовать в честь Пеле один стадион в каждой стране мира.

– Пеле был великим футболистом. Стоит увековечить его память. Хорошая идея. Может, она воплотится в жизнь. Я лично «за». Посмотрим, как будет.

– Нет ли у вас желания назвать в честь Пеле стадион в Екатеринбурге?

– Я же говорю, что «за». Но решение будет коллективным. Наш стадион принадлежит области. Посмотрим. Мы, может, выйдем с таким предложением.

Пеле умер 29 декабря в 82-летнем возрасте.

У него был рак толстой кишки.

Бразилец – единственный в истории 3-кратный чемпион мира.

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