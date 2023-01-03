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    Президент «Урала» Иванов допустил переименование домашнего стадиона в честь Пеле

    Президент «Урала» Григорий Иванов высказался об инициативе главы ФИФА Джанни Инфантино.

    Швейцарский функционер предложил переименовать в честь Пеле один стадион в каждой стране мира.

    – Пеле был великим футболистом. Стоит увековечить его память. Хорошая идея. Может, она воплотится в жизнь. Я лично «за». Посмотрим, как будет.

    – Нет ли у вас желания назвать в честь Пеле стадион в Екатеринбурге?

    – Я же говорю, что «за». Но решение будет коллективным. Наш стадион принадлежит области. Посмотрим. Мы, может, выйдем с таким предложением.

    • Пеле умер 29 декабря в 82-летнем возрасте.
    • У него был рак толстой кишки.
    • Бразилец – единственный в истории 3-кратный чемпион мира.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12564

      Алексей З 50 минут назад

      Для начала приведите его в божеский вид ( до ЧМ-18 ).
      На Урале , что кроме Пеле приличных людей не было ?

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