Агент Марио Фернандеса рассказал, сколько лет еще будет играть защитник ЦСКА

Жорже Машаду, агент защитника ЦСКА Марио Фернандеса, предположил, сколько еще продлится карьера бразильского футболиста.

«Логично предположить, что Марио отыграет на топ-уровне еще 3-4 года», – заявил Машаду.

«Интернасьонал» арендовал Фернандеса у ЦСКА.

Фернандес возобновил карьеру после 7-месячной паузы.

В ЦСКА он провел 10 сезонов, в течение которых забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.

Контракт натурализованного бразильца с клубом РПЛ действует до лета 2024 года.

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