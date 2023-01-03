Ловрен ушел из «Зенита», Роналду может летом вернуться в АПЛ, «Ливерпуль» проиграл и другие новости

«Сантос» не выведет из обращения 10-й номер в память о Пеле

Эмболо – Головину: «Я хочу от тебя детей»

«Зенит» объявил о переходе Ловрена в «Лион»

У Роналду будет право менять тренера в «Аль-Насре» (CBS Sports)

Израильский клуб сделал предложение «Краснодару» о трансфере Бородина

Инфантино: «ФИФА попросит все страны мира переименовать один стадион в честь Пеле»

Клуб АПЛ интересуется Луневым

Роналду может летом перейти в «Ньюкасл», но при одном условии. «Аль-Наср» из-за португальца расторгнет контракт с Машариповым

АПЛ. «Ливерпуль» проиграл «Брентфорду» (1:3)

Щенников близок к уходу из ЦСКА после 20 лет в клубе

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