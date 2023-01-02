«Сантос» не выведет из обращения 10-й номер в память о Пеле

Президент «Сантоса» Андрес Руэда объявил о решении клуба не выводить десятый номер из обращения.
Ранее семья Пеле обращалась с соответствующей просьбой.
Однако в «Сантосе» решили оставить «десятку» доступной, поскольку этого хотел сам Пеле.
«Лучше оставить 10-й номер, потому что тогда люди никогда не забудут», – говорил легендарный форвард в старом интервью.
- Пеле умер 29 декабря в 82-летнем возрасте.
- У него был рак толстой кишки.
- В «Сантосе» форвард провел большую часть карьеры (1956-1974) и выиграл более 20 трофеев.
- Пеле – единственный в истории 3-кратный чемпион мира.
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Источник: UOL Esporte