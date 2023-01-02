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    «Сантос» не выведет из обращения 10-й номер в память о Пеле

    Президент «Сантоса» Андрес Руэда объявил о решении клуба не выводить десятый номер из обращения.

    Ранее семья Пеле обращалась с соответствующей просьбой.

    Однако в «Сантосе» решили оставить «десятку» доступной, поскольку этого хотел сам Пеле.

    «Лучше оставить 10-й номер, потому что тогда люди никогда не забудут», – говорил легендарный форвард в старом интервью.

    • Пеле умер 29 декабря в 82-летнем возрасте.
    • У него был рак толстой кишки.
    • В «Сантосе» форвард провел большую часть карьеры (1956-1974) и выиграл более 20 трофеев.
    • Пеле – единственный в истории 3-кратный чемпион мира.

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    Источник: UOL Esporte

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    Сегодня, 10:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +190

      Dob13 6 часов назад

      так давно надо было выводить

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