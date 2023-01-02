Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Эмболо – Головину: «Я хочу от тебя детей»

    Нападающий «Монако» Брель Эмболо оставил неоднозначный комментарий в соцсетях Александра Головина.

    Россиянин после победы над «Брестом» (1:0) написал: «Хорошее начало года».

    «Пожалуйста, я хочу от тебя детей», – ответил Эмболо в комментариях.

    • Головин – автор победного гола в ворота «Бреста».
    • У него серия из 5 матчей Лиги 1 подряд с результативными действиями.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Головин поделился эмоциями от игры 1 января 2
    Лига 1. Гол Головина принес «Монако» победу над «Брестом» (1:0) 2
    Головин продлил результативную серию в Лиге 1. Он забил из-за пределов штрафной
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:17
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1221

      ARSteven89 52 минуты назад

      Соберитесь там! Саша своим ответственным подходом к делу тащит монегасков в ЛЧ.
      Дайте ему новый контракт и капитанскую повязку.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7653

      mihail200606 2 часа назад

      Там не написано "от тебя"... зачем заголовки сознательно перевирать

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6104

      Давид59 3 часа назад

      Это как? Дурацкие шуточки

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12182

      Вомбат > Давид59 3 часа назад

      Может Эмболо вышел в туалет, не выключив лаптоп, а жена его за это время успела набрать свое заветное желание.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +259

      Стоп всем 4 часа назад

      Подколол...ну или поде% бнул...Как то так

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +559

      кaстрюлька > Стоп всем 3 часа назад

      Вафлёр чубатый, смотрю будоражит эта тема одну твою куцую свидомую извилину

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +259

      Стоп всем > кaстрюлька 3 часа назад

      Здарово Кастрюлькина...Как ты , жива ишо ? А бункерному твому недолго осталось..Таки дела.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11