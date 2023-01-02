Эмболо – Головину: «Я хочу от тебя детей»

Соберитесь там! Саша своим ответственным подходом к делу тащит монегасков в ЛЧ.
Дайте ему новый контракт и капитанскую повязку.
Нападающий «Монако» Брель Эмболо оставил неоднозначный комментарий в соцсетях Александра Головина.
Россиянин после победы над «Брестом» (1:0) написал: «Хорошее начало года».
«Пожалуйста, я хочу от тебя детей», – ответил Эмболо в комментариях.
- Головин – автор победного гола в ворота «Бреста».
- У него серия из 5 матчей Лиги 1 подряд с результативными действиями.
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