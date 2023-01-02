У Роналду будет право менять тренера в «Аль-Насре» (CBS Sports)

Стали известны новые подробности перехода Криштиану Роналду в «Аль-Наср».
Нападающий будет иметь право менять главного тренера в саудовской команде.
Сейчас «Аль-Наср» возглавляет француз Руди Гарсия, который ранее пошутил о подписании 37-летнего форварда, упомянув Лионеля Месси.
- Роналду заключил с «Аль-Насром» контракт до 2025 года.
- Саудовский клуб сделал его самым высокооплачиваемым игроком в мире.
- До этого португалец выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус».
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Источник: CBS Sports