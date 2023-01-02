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    У Роналду будет право менять тренера в «Аль-Насре» (CBS Sports)

    Стали известны новые подробности перехода Криштиану Роналду в «Аль-Наср».

    Нападающий будет иметь право менять главного тренера в саудовской команде.

    Сейчас «Аль-Наср» возглавляет француз Руди Гарсия, который ранее пошутил о подписании 37-летнего форварда, упомянув Лионеля Месси.

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    Источник: CBS Sports

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    Сегодня, 14:55
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +99576

      zigbert 1 час назад

      Дорого может обойтись эта шутка для Руди Гарсии.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1050

      сутулая собака и лисы 2 часа назад

      это хорошо, что руководство команды сразу выстроила иерархию.
      мы уже насмотрелись на Роналду и Тен Хага, или Месси и Сетьена.

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      Ответить
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      Рейтинг: +259

      Стоп всем > сутулая собака и лисы 2 часа назад

      Некоторым деятелем придется принять новую реальность.
      А реальность такова ---есть суперзвезда футбола, которая своии присутствием для клуба приносит больше прибыли чем все остальные движения---игры, результаты....Вот оно чо

      0
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      Рейтинг: +259

      Стоп всем 2 часа назад

      будет право менять тренера в «Аль-Насре»=====
      Криштиану это легенда.Заслужил это право.
      пы.сы. Руди Гарсия ---на выход, с вещами.)))

      1
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      Рейтинг: +52920

      MaxRnD 2 часа назад

      Маразм крепчал

      4
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      Рейтинг: +868

      talgatnurzhanov2006 2 часа назад

      Последняя шутка Гарсии.

      4
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