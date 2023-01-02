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У Роналду будет право менять тренера в «Аль-Насре» (CBS Sports)

2 января 2023, 14:55
6

Стали известны новые подробности перехода Криштиану Роналду в «Аль-Наср».

Нападающий будет иметь право менять главного тренера в саудовской команде.

Сейчас «Аль-Наср» возглавляет француз Руди Гарсия, который ранее пошутил о подписании 37-летнего форварда, упомянув Лионеля Месси.

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Источник: CBS Sports
Азия Аль-Наср Роналду Криштиану
Комментарии (6)
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talgatnurzhanov2006
1672660852
Последняя шутка Гарсии.
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MaxRnD
1672661309
Маразм крепчал
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сутулая собака и лисы
1672662087
это хорошо, что руководство команды сразу выстроила иерархию. мы уже насмотрелись на Роналду и Тен Хага, или Месси и Сетьена.
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zigbert
1672666584
Дорого может обойтись эта шутка для Руди Гарсии.
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inzek
1672701899
футбольный менеджер какой-то( даже грустно. это явно конец карьеры, смазанный хорошими деньгами
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