У Роналду будет право менять тренера в «Аль-Насре» (CBS Sports)

Стали известны новые подробности перехода Криштиану Роналду в «Аль-Наср».

Нападающий будет иметь право менять главного тренера в саудовской команде.

Сейчас «Аль-Наср» возглавляет француз Руди Гарсия, который ранее пошутил о подписании 37-летнего форварда, упомянув Лионеля Месси.

Роналду заключил с «Аль-Насром» контракт до 2025 года.

Саудовский клуб сделал его самым высокооплачиваемым игроком в мире.

До этого португалец выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус».

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