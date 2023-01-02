«Сначала я пытался привезти Месси». Тренер «Аль-Насра» пошутил о переходе Роналду

Главный тренер «Аль-Насра» Руди Гарсия высказался о подписании Криштиану Роналду.

«Контракт с Роналду – что-то экстраординарное для нашего футбола. Это доказывает, что саудовский футбол развивается.

Мы довольны сделкой, но наша главная цель – встроить Криштиану в команду и сделать так, чтобы он получал удовольствие в «Аль-Насре».

Роналду или Месси? Конечно, сначала я пытался привезти Месси прямо из Дохи», – пошутил Гарсия.

Роналду заключил с «Аль-Насром» контракт до 2025 года.

Саудовский клуб сделал его самым высокооплачиваемым игроком в мире.

До этого форвард выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус».

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