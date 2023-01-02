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    «Сначала я пытался привезти Месси». Тренер «Аль-Насра» пошутил о переходе Роналду

    Главный тренер «Аль-Насра» Руди Гарсия высказался о подписании Криштиану Роналду.

    «Контракт с Роналду – что-то экстраординарное для нашего футбола. Это доказывает, что саудовский футбол развивается.

    Мы довольны сделкой, но наша главная цель – встроить Криштиану в команду и сделать так, чтобы он получал удовольствие в «Аль-Насре».

    Роналду или Месси? Конечно, сначала я пытался привезти Месси прямо из Дохи», – пошутил Гарсия.

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    Источник: Marca

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    Сегодня, 12:48
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +23856

      DOCTOR PENALTY 4 часа назад

      Глупая шутка, она сходу может испортить отношения тренера с Роналду. Мозги надо включать вовремя.

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      Рейтинг: +12209

      DeStar > DOCTOR PENALTY 27 минут назад

      ну да, тупо сказанул как по мне.

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      Рейтинг: +259

      Стоп всем 4 часа назад

      наша главная цель – встроить Криштиану в команду======
      Руди Гарсия по ходу еще не понял с кем он шутит. Если он не встроить Криштиану в команду, то Криштиану встроит увольнение тренера из команды.)))

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