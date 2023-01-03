Титов высказался о перспективах Дзюбы вернуться в сборную России

Дзюба уже дно, и никуда он не вернётся. И не надо здесь приклеивать Карпина.
Экс-капитан «Спартака» Егор Титов порассуждал о возможном возвращении Артема Дзюбы в состав сборной России.
– Может ли Карпин переступить через себя и вызвать Дзюбу на весенние матчи, чтобы у него была возможность стать лучшим бомбардиром в истории сборной России?
– Знаю, что отношения у них непростые. Учитывая сегодняшнюю ситуацию в нашем футболе, в сборной можно проводить различные эксперименты.
Но это вопрос к Валере и Артему. Если найдут компромисс, то почему и нет? Жаль, что у них так вышло.
Мы живем для того, чтобы творить историю. Вот в Москве впервые за 80 лет выпало столько снега. История? Да. Так почему бы эту историю не лепить в футболе?
Саша Овечкин сейчас в погоне за Уэйном Гретцки, и мне хочется, чтобы он обошел великого хоккеиста.
– Желание видеть Овечкина лучшим снайпером в истории НХЛ сравнимо с тем, как весь мир хотел победы Лионеля Месси на чемпионате мире.
– Именно! Дзюба и Валера Карпин только сами могут найти точки соприкосновения, а нам остается пожелать им мира и добра.
- Дзюба не играет за сборную с июня 2021 года.
- Он делит с Александром Кержаковым рекорд по голам за национальную команду.
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