Титов высказался о перспективах Дзюбы вернуться в сборную России

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов порассуждал о возможном возвращении Артема Дзюбы в состав сборной России.

– Может ли Карпин переступить через себя и вызвать Дзюбу на весенние матчи, чтобы у него была возможность стать лучшим бомбардиром в истории сборной России?

– Знаю, что отношения у них непростые. Учитывая сегодняшнюю ситуацию в нашем футболе, в сборной можно проводить различные эксперименты.

Но это вопрос к Валере и Артему. Если найдут компромисс, то почему и нет? Жаль, что у них так вышло.

Мы живем для того, чтобы творить историю. Вот в Москве впервые за 80 лет выпало столько снега. История? Да. Так почему бы эту историю не лепить в футболе?

Саша Овечкин сейчас в погоне за Уэйном Гретцки, и мне хочется, чтобы он обошел великого хоккеиста.

– Желание видеть Овечкина лучшим снайпером в истории НХЛ сравнимо с тем, как весь мир хотел победы Лионеля Месси на чемпионате мире.

– Именно! Дзюба и Валера Карпин только сами могут найти точки соприкосновения, а нам остается пожелать им мира и добра.

Дзюба не играет за сборную с июня 2021 года.

Он делит с Александром Кержаковым рекорд по голам за национальную команду.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно