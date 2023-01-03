Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Титов высказался о перспективах Дзюбы вернуться в сборную России

Титов высказался о перспективах Дзюбы вернуться в сборную России

3 января 2023, 00:45
5

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов порассуждал о возможном возвращении Артема Дзюбы в состав сборной России.

– Может ли Карпин переступить через себя и вызвать Дзюбу на весенние матчи, чтобы у него была возможность стать лучшим бомбардиром в истории сборной России?

– Знаю, что отношения у них непростые. Учитывая сегодняшнюю ситуацию в нашем футболе, в сборной можно проводить различные эксперименты.

Но это вопрос к Валере и Артему. Если найдут компромисс, то почему и нет? Жаль, что у них так вышло.

Мы живем для того, чтобы творить историю. Вот в Москве впервые за 80 лет выпало столько снега. История? Да. Так почему бы эту историю не лепить в футболе?

Саша Овечкин сейчас в погоне за Уэйном Гретцки, и мне хочется, чтобы он обошел великого хоккеиста.

– Желание видеть Овечкина лучшим снайпером в истории НХЛ сравнимо с тем, как весь мир хотел победы Лионеля Месси на чемпионате мире.

– Именно! Дзюба и Валера Карпин только сами могут найти точки соприкосновения, а нам остается пожелать им мира и добра.

  • Дзюба не играет за сборную с июня 2021 года.
  • Он делит с Александром Кержаковым рекорд по голам за национальную команду.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

Еще по теме:
Титов – об игре «Спартака» с «Оренбургом»: «В таких матчах и решается чемпионство» 5
Титов прокомментировал победу «Спартака» над «Зенитом» 23
Титов назвал «Спартак» фаворитом в матче с «Зенитом» 12
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия Титов Егор Дзюба Артем Карпин Валерий
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1672697295
Дзюба уже дно, и никуда он не вернётся. И не надо здесь приклеивать Карпина.
Ответить
nik55
1672720698
Титов ты что не отошел от праздника еще ?
Ответить
Красногвардейчик
1672728822
Вот в Москве впервые за 80 лет выпало столько снега. ------------------------------------------ Ну это враньё.....в 70х такие зимы постоянно были, и морозы под 40
Ответить
Plyash
1672733869
Лучше Кержакову дать сыграть в одном-двух матчах,гол он забьёт с игры точно,и не с пенальти,как деревяга...
Ответить
шахта Заполярная
1672740519
Егор закусывай, а то еще не такие мысли придут.
Ответить
Главные новости
Итоги августа в «Конкурсе прогнозов»: Вежливость победила!
6
Арбитр ошибочно не назначил пенальти в пользу «Зенита» в матче с ЦСКА
23:30
Назван главный кандидат на замену Семаку в «Зените»
23:21
1
Семаку спрогнозировали скорую отставку из «Зенита»
22:46
7
Кисляк прокомментировал эпизод, когда игроки ЦСКА едва не избили Семака
22:15
5
Семак прокомментировал свое вызывающее поведение в матче с ЦСКА
21:58
15
«Зенит» увел вратаря из-под носа «Спартака»
21:50
8
«Зенит» завуалированно назвал ЦСКА командой гондонов
21:20
21
РПЛ. Гол «русского Холанда» не помог «Факелу» в матче с «Ростовом» (1:3)
20:59
12
«Краснодар» отправил защитника в Грецию
20:38
1
Все новости
Все новости
Соболев считает, что на нем был пенальти в матче с ЦСКА
23:09
2
Игрок «Зенита» взял на себя ответственность за поражение от ЦСКА
22:51
2
Реакция Газзаева на победу ЦСКА над «Зенитом»
22:31
3
«Зенит» увел вратаря из-под носа «Спартака»
21:50
8
«Зенит» завуалированно назвал ЦСКА командой гондонов
21:20
21
РПЛ. Гол «русского Холанда» не помог «Факелу» в матче с «Ростовом» (1:3)
20:59
12
Круговой написал, почему «Зенит» проиграл ЦСКА
20:48
7
«Краснодар» отправил защитника в Грецию
20:38
1
Тренер ЦСКА ответил, будет ли усиление
20:07
Заявление Сафонова после поражения «ПСЖ» от «Монако»
19:48
4
Игдисамов прокомментировал победу ЦСКА над «Зенитом»
19:28
18
Только две команды РПЛ идут без поражений
19:23
1
Семак прокомментировал домашнее поражение «Зенита» от ЦСКА
19:20
42
Круговой: «Побеждать на «Газпром Арене» вдвойне приятно»
19:15
9
Ривалдо высказался о возможной победе России на чемпионате мира
18:55
РПЛ. ЦСКА вырвал гостевую победу над «Зенитом» на 98-й минуте (2:1), у Облякова дубль
18:37
190
Обзор матча «Зенит» – ЦСКА голы и лучшие моменты (Видео)
18:37
Мнение Лапочкина об агрессивном поведении Семака в матче с ЦСКА
18:11
10
Реакция Рабинера на сенсационную потерю очков «Краснодаром»
17:57
1
Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Крыльями Советов»
17:46
1
ЦСКА с пенальти забил «Зениту» в раздевалку
17:32
11
Бубнов прокомментировал возвращение Захаряна в Россию
17:27
Федотов оценил вызывающее поведение Семака в матче с ЦСКА
17:14
26
Семак едва не подрался с игроком ЦСКА
16:48
18
«Краснодар» не добрался до рекорда «Зенита»
16:41
3
Олейников объявил об уходе из «Крыльев Советов»
16:29
1
Плата после проваленного медосмотра в «Динамо» не вернулся вовремя во «Фламенго»
16:16
1
Обзор матча «Крылья Советов» – «Краснодар» голы и лучшие моменты (Видео)
16:00
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+