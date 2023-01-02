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Ловрен попрощался с болельщиками «Зенита»

2 января 2023, 16:18
2

Защитник «Лиона» Деян Ловрен обратился к болельщикам «Зенита» после ухода из петербургского клуба.

«Спасибо за всe, «Зенит». Я провел 2,5 года в самом прекрасном городе мира. В моeм сердце навсегда останется множество красивых воспоминаний. Я гордился быть капитаном «Зенит»

Я и моя семья хотим поблагодарить всех, кого мы здесь встретили, всех друзей, которых нашли здесь. Мы никогда вас не забудем. Большое спасибо всем членам клуба, я буду по вам скучать. Моим товарищам по команде и всему тренерскому штабу хочу сказать, что для меня было честью играть и работать вместе с вами.

Мы останемся друзьями навсегда. Желаю вам удачи во второй части сезона. Я знаю, что у вас всe получится», – написал Ловрен в соцсети.

  • 33-летний Ловрен выступал за «Зенит» с августа 2020 года.
  • Он забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 63 матчах.
  • Хорват выиграл с командой 2 чемпионства и 2 Суперкубка России.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Лион Ловрен Деян
Комментарии (2)
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моэм
1672673660
Попутного х...я тебе в спину !
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neveldomha
1672683487
Я уже и не помню, что в ЗеУдачи в новом клубе
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