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    Ловрен попрощался с болельщиками «Зенита»

    Защитник «Лиона» Деян Ловрен обратился к болельщикам «Зенита» после ухода из петербургского клуба.

    «Спасибо за всe, «Зенит». Я провел 2,5 года в самом прекрасном городе мира. В моeм сердце навсегда останется множество красивых воспоминаний. Я гордился быть капитаном «Зенит»

    Я и моя семья хотим поблагодарить всех, кого мы здесь встретили, всех друзей, которых нашли здесь. Мы никогда вас не забудем. Большое спасибо всем членам клуба, я буду по вам скучать. Моим товарищам по команде и всему тренерскому штабу хочу сказать, что для меня было честью играть и работать вместе с вами.

    Мы останемся друзьями навсегда. Желаю вам удачи во второй части сезона. Я знаю, что у вас всe получится», – написал Ловрен в соцсети.

    • 33-летний Ловрен выступал за «Зенит» с августа 2020 года.
    • Он забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 63 матчах.
    • Хорват выиграл с командой 2 чемпионства и 2 Суперкубка России.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1980

      DMитрий 53 минуты назад

      Без интриг, шума и ругани. Чуть поиграл, чуть принес пользы, заработал денег. Всё спасибо, пока! Не кашляй!

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