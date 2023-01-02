Ловрен попрощался с болельщиками «Зенита»

Защитник «Лиона» Деян Ловрен обратился к болельщикам «Зенита» после ухода из петербургского клуба.

«Спасибо за всe, «Зенит». Я провел 2,5 года в самом прекрасном городе мира. В моeм сердце навсегда останется множество красивых воспоминаний. Я гордился быть капитаном «Зенит»

Я и моя семья хотим поблагодарить всех, кого мы здесь встретили, всех друзей, которых нашли здесь. Мы никогда вас не забудем. Большое спасибо всем членам клуба, я буду по вам скучать. Моим товарищам по команде и всему тренерскому штабу хочу сказать, что для меня было честью играть и работать вместе с вами.

Мы останемся друзьями навсегда. Желаю вам удачи во второй части сезона. Я знаю, что у вас всe получится», – написал Ловрен в соцсети.

33-летний Ловрен выступал за «Зенит» с августа 2020 года.

Он забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 63 матчах.

Хорват выиграл с командой 2 чемпионства и 2 Суперкубка России.

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