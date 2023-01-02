Ловрен прокомментировал переход в «Лион»

Экс-защитник «Зенита» Деян Ловрен прокомментировал возвращение в «Лион».

«Лион» был первым зарубежным клубом в моей карьере. Я никогда этого не забуду. Я провeл три с половиной года в «Лионе», у меня осталось много приятных воспоминаний о том периоде. Моя дочь родилась в Лионе.

Я всегда говорил, что «Лион» в моeм сердце, но никогда не думал, что смогу сюда вернуться. Наконец я сделал это. Я не сомневался ни секунды», – сказал Ловрен.

33-летний Ловрен выступал за «Зенит» с августа 2020 года.

Он забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 63 матчах.

Хорват выиграл с командой 2 чемпионства и 2 Суперкубка России.

Ловрен играл за «Лион» с 2010 по 2013-й год.

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