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    Ловрен прокомментировал переход в «Лион»

    Экс-защитник «Зенита» Деян Ловрен прокомментировал возвращение в «Лион».

    «Лион» был первым зарубежным клубом в моей карьере. Я никогда этого не забуду. Я провeл три с половиной года в «Лионе», у меня осталось много приятных воспоминаний о том периоде. Моя дочь родилась в Лионе.

    Я всегда говорил, что «Лион» в моeм сердце, но никогда не думал, что смогу сюда вернуться. Наконец я сделал это. Я не сомневался ни секунды», – сказал Ловрен.

    • 33-летний Ловрен выступал за «Зенит» с августа 2020 года.
    • Он забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 63 матчах.
    • Хорват выиграл с командой 2 чемпионства и 2 Суперкубка России.
    • Ловрен играл за «Лион» с 2010 по 2013-й год.

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    Источник: сайт «Лиона»

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    Сегодня, 15:33
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +259

      Стоп всем 47 минут назад

      Правильно сделал.Расея страна изгой

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +99576

      zigbert 1 час назад

      Убедительные доводы Ловрена и ни слова о Зените.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14107

      Skull_Boy 2 часа назад

      Сбежал фашик, когда задница полыхать начала

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12520

      Алексей З > Skull_Boy 1 час назад

      О чём ты ?
      Не фантазируй, он просто выбрал где ему лучше.

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