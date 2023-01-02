Суд избрал меру пресечения подозреваемому в избиении экс-жены Глушакова

Геннадий Удунян арестован Пресненским судом на время следствия. Он подозревается в избиении бывшей жены полузащитника «Химок» Дениса Глушакова.
«У Удуняна и так был «запрет определенных действий», а теперь после небольшого махача с Дарьей и ее новым ухажером он был отправлен в СИЗО», – сообщил источник.
- По словам Дарьи, Удунян избил ее в гостиничном номере, застав со своим товарищем.
- Женщина обратилась в полицию.
- Удунян отрицает рукоприкладство.
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Источник: телеграм-канал «Мутко против»