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    Суд избрал меру пресечения подозреваемому в избиении экс-жены Глушакова

    Геннадий Удунян арестован Пресненским судом на время следствия. Он подозревается в избиении бывшей жены полузащитника «Химок» Дениса Глушакова.

    «У Удуняна и так был «запрет определенных действий», а теперь после небольшого махача с Дарьей и ее новым ухажером он был отправлен в СИЗО», – сообщил источник.

    • По словам Дарьи, Удунян избил ее в гостиничном номере, застав со своим товарищем.
    • Женщина обратилась в полицию.
    • Удунян отрицает рукоприкладство.

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    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +20535

      derrik2000 1 час назад

      Генка, не колись, ХТО её заказал!
      Не колись!!! ))))

      0
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      Рейтинг: +1807

      alefreddy 3 часа назад

      опять Арарат

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +338

      BRAZILES 3 часа назад

      зачем сюда это писать? похождения прост--ки ---все это в желтую прессу

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      Рейтинг: +259

      Стоп всем 3 часа назад

      Удунян...Нууу

      0
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      Рейтинг: +52920

      MaxRnD 4 часа назад

      Не сошлись в цене ?

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