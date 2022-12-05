«Выследил, ворвался, выломал дверь в номер». Глушакова прокомментировала нападение на себя

Бывшая жена полузащитника «Химок» Дениса Глушакова Дарья рассказала о нападении своего бывшего молодого человека Геннадия Удуняна.

По словам Дарьи, Удунян избил ее в гостиничном номере, застав со своим товарищем.

Женщина обратилась в полицию.

Удунян отрицает рукоприкладство.

«Мы действительно разошлись с Удуняном в октябре, встречались долгое время, поставили все точки, но он не успокаивается. Как обиженный мужчина пытается что-то доказать мне. Поэтому он следил за мной постоянно – выследил, ворвался. Камера в отеле все зафиксировала, там всe видно... Как он дверь выламывает. Мы написали заявление, там сейчас органы будут разбираться», – сказала Глушакова.

Женщина не стала подтверждать информацию, что была в ту ночь в отеле с начальником департамента закупок Дирекции крупных проектов ПАО «Газпром нефть» Евгением Зыковым. «Миллионы женщин встречается с тем, с кем хотят, если человек свободен».

Дарья была замужем за Глушаковым в 2009-2018 годах. Брак закончился тем, что супруга застала игрока в сауне.

У Дарьи и Дениса 2 общие дочери.

Глушаков сейчас женат на футболистке ЦСКА Ксении Коваленко.

Получи 2000 рублей бесплатно и ставь на матчи чемпионата мира