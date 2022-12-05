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    «Выследил, ворвался, выломал дверь в номер». Глушакова прокомментировала нападение на себя

    Бывшая жена полузащитника «Химок» Дениса Глушакова Дарья рассказала о нападении своего бывшего молодого человека Геннадия Удуняна.

    • По словам Дарьи, Удунян избил ее в гостиничном номере, застав со своим товарищем.
    • Женщина обратилась в полицию.
    • Удунян отрицает рукоприкладство.

    «Мы действительно разошлись с Удуняном в октябре, встречались долгое время, поставили все точки, но он не успокаивается. Как обиженный мужчина пытается что-то доказать мне. Поэтому он следил за мной постоянно – выследил, ворвался. Камера в отеле все зафиксировала, там всe видно... Как он дверь выламывает. Мы написали заявление, там сейчас органы будут разбираться», – сказала Глушакова.

    Женщина не стала подтверждать информацию, что была в ту ночь в отеле с начальником департамента закупок Дирекции крупных проектов ПАО «Газпром нефть» Евгением Зыковым. «Миллионы женщин встречается с тем, с кем хотят, если человек свободен».

    • Дарья была замужем за Глушаковым в 2009-2018 годах. Брак закончился тем, что супруга застала игрока в сауне.
    • У Дарьи и Дениса 2 общие дочери.
    • Глушаков сейчас женат на футболистке ЦСКА Ксении Коваленко.

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    Источник: телеграм-канал Ксении Собчак

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    Сегодня, 12:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12293

      Алексей З 49 минут назад

      Зачем это здесь ?
      Тут сайт образцовых НАТУРАЛОВ и верных однолюбов, боюсь сейчас Дарью забросают дерьмом.

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