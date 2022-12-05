«Выследил, ворвался, выломал дверь в номер». Глушакова прокомментировала нападение на себя

Бывшая жена полузащитника «Химок» Дениса Глушакова Дарья рассказала о нападении своего бывшего молодого человека Геннадия Удуняна.
- По словам Дарьи, Удунян избил ее в гостиничном номере, застав со своим товарищем.
- Женщина обратилась в полицию.
- Удунян отрицает рукоприкладство.
«Мы действительно разошлись с Удуняном в октябре, встречались долгое время, поставили все точки, но он не успокаивается. Как обиженный мужчина пытается что-то доказать мне. Поэтому он следил за мной постоянно – выследил, ворвался. Камера в отеле все зафиксировала, там всe видно... Как он дверь выламывает. Мы написали заявление, там сейчас органы будут разбираться», – сказала Глушакова.
Женщина не стала подтверждать информацию, что была в ту ночь в отеле с начальником департамента закупок Дирекции крупных проектов ПАО «Газпром нефть» Евгением Зыковым. «Миллионы женщин встречается с тем, с кем хотят, если человек свободен».
- Дарья была замужем за Глушаковым в 2009-2018 годах. Брак закончился тем, что супруга застала игрока в сауне.
- У Дарьи и Дениса 2 общие дочери.
- Глушаков сейчас женат на футболистке ЦСКА Ксении Коваленко.
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