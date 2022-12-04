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    «Они в номере вытворяли грязные вещи с применением каких-то устройств»: подозреваемый в избиении Глушаковой дал комментарий

    Подозреваемый в избиении Дарьи Глушаковой Геннадий Удунян заявил, что не трогал девушку.

    • Ранее сообщалось, что бывшая жена полузащитника «Химок» Дениса Глушакова Дарья обратилась в полицию.
    • По словам Глушаковой, ее избил Геннадий Удунян – бывший молодой человек.

    «Вранье полнейшее. Я ее пальцем не трогал, я пришел в отель и увидел, что она в номере с моим товарищем. И они там вытворяли грязные вещи с применением каких-то устройств. Я аж испугался этого всего и оттуда убежал. Никого пальцем не трогал», – сказал Удунян.

    • Дарья была замужем за Глушаковым в 2009-2018 годах. Брак закончился тем, что супруга застала игрока в сауне.
    • У Дарьи и Дениса две общие дочери.
    • Глушаков сейчас женат на футболистке ЦСКА Ксении Коваленко.

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    Источник: 5-tv.ru

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    04.12.2022 23:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      skicabip 1 минуту назад

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      0
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      Рейтинг: +1479

      zarsm 30 минут назад

      И к чему это на футбольном сайте?

      1
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      Рейтинг: +12143

      DeStar 53 минуты назад

      агА, заходят , видят дичь и пугаются и убегают)

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