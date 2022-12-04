«Они в номере вытворяли грязные вещи с применением каких-то устройств»: подозреваемый в избиении Глушаковой дал комментарий

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Подозреваемый в избиении Дарьи Глушаковой Геннадий Удунян заявил, что не трогал девушку.
- Ранее сообщалось, что бывшая жена полузащитника «Химок» Дениса Глушакова Дарья обратилась в полицию.
- По словам Глушаковой, ее избил Геннадий Удунян – бывший молодой человек.
«Вранье полнейшее. Я ее пальцем не трогал, я пришел в отель и увидел, что она в номере с моим товарищем. И они там вытворяли грязные вещи с применением каких-то устройств. Я аж испугался этого всего и оттуда убежал. Никого пальцем не трогал», – сказал Удунян.
- Дарья была замужем за Глушаковым в 2009-2018 годах. Брак закончился тем, что супруга застала игрока в сауне.
- У Дарьи и Дениса две общие дочери.
- Глушаков сейчас женат на футболистке ЦСКА Ксении Коваленко.
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