«Они в номере вытворяли грязные вещи с применением каких-то устройств»: подозреваемый в избиении Глушаковой дал комментарий

Подозреваемый в избиении Дарьи Глушаковой Геннадий Удунян заявил, что не трогал девушку.

Ранее сообщалось, что бывшая жена полузащитника «Химок» Дениса Глушакова Дарья обратилась в полицию.

По словам Глушаковой, ее избил Геннадий Удунян – бывший молодой человек.

«Вранье полнейшее. Я ее пальцем не трогал, я пришел в отель и увидел, что она в номере с моим товарищем. И они там вытворяли грязные вещи с применением каких-то устройств. Я аж испугался этого всего и оттуда убежал. Никого пальцем не трогал», – сказал Удунян.

Дарья была замужем за Глушаковым в 2009-2018 годах. Брак закончился тем, что супруга застала игрока в сауне.

У Дарьи и Дениса две общие дочери.

Глушаков сейчас женат на футболистке ЦСКА Ксении Коваленко.

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