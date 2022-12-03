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В Москве избита экс-жена Глушакова Дарья (Baza)

3 декабря 2022, 20:36
25

Бывшая жена полузащитника «Химок» Дениса Глушакова Дарья обратилась в полицию. Ее избил бывший молодой человек.

«В отеле в центре Москвы избита Дарья Глушакова. Еe из ревности ударил бывший.

По словам Дарьи, нападение произошло в отеле «Лотте Плаза» вечером 23 ноября. По предварительным данным, девушка находилась там со своим молодым человеком.

Об этом узнал ее бывший ухажeр – адвокат Геннадий Удунян. Он приехал разобраться со своим соперником. Но в итоге досталось Дарье. Она получила по голове от Удуняна. Девушка обратилась в больницу. Медики диагностировали сотрясение головного мозга и отправили лечиться домой», – написал источник.

  • Дарья была замужем за Глушаковым в 2009-2018 годах. Брак закончился тем, что супруга застала игрока в сауне.
  • У Дарьи и Дениса 2 общие дочери.
  • Глушаков сейчас женат на футболистке ЦСКА Ксении Коваленко.

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Источник: телеграм-канал Baza
Россия. Премьер-лига Химки Глушаков Денис
Комментарии (25)
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vladik12
1670089076
Что с ее сисяо?
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ARSteven89
1670090105
Блин, прям как в детективе! Пока не дочитал до конца думал, что это Глушаков ей навернул и является главным подозреваемым)
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dragon922
1670090919
это к футболу как относится вообще ? желтуха мля ...
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Красногвардейчик
1670091525
Глушаков....с кем ты жил?))))
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BRAZILES
1670091917
шалошовка--раз поголове дали и уже сразу ИЗБИТАЯ
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acor94
1670093601
в отель возят обычно шлюх))
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Из Твери Леха
1670097302
Дважды бывшая это уже бывалая)) Пошла по рукам.
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JTherry
1670097564
довела Дашка, - адвокат Удунян стал прокурором...)
Ответить
sochi-2013
1670130408
На корову из мультика похожа.
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zigbert
1670137189
Время зря не теряет.
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