В Москве избита экс-жена Глушакова Дарья (Baza)

Бывшая жена полузащитника «Химок» Дениса Глушакова Дарья обратилась в полицию. Ее избил бывший молодой человек.

«В отеле в центре Москвы избита Дарья Глушакова. Еe из ревности ударил бывший.

По словам Дарьи, нападение произошло в отеле «Лотте Плаза» вечером 23 ноября. По предварительным данным, девушка находилась там со своим молодым человеком.

Об этом узнал ее бывший ухажeр – адвокат Геннадий Удунян. Он приехал разобраться со своим соперником. Но в итоге досталось Дарье. Она получила по голове от Удуняна. Девушка обратилась в больницу. Медики диагностировали сотрясение головного мозга и отправили лечиться домой», – написал источник.

Дарья была замужем за Глушаковым в 2009-2018 годах. Брак закончился тем, что супруга застала игрока в сауне.

У Дарьи и Дениса 2 общие дочери.

Глушаков сейчас женат на футболистке ЦСКА Ксении Коваленко.

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