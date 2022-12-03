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    В Москве избита экс-жена Глушакова Дарья (Baza)

    Бывшая жена полузащитника «Химок» Дениса Глушакова Дарья обратилась в полицию. Ее избил бывший молодой человек.

    «В отеле в центре Москвы избита Дарья Глушакова. Еe из ревности ударил бывший.

    По словам Дарьи, нападение произошло в отеле «Лотте Плаза» вечером 23 ноября. По предварительным данным, девушка находилась там со своим молодым человеком.

    Об этом узнал ее бывший ухажeр – адвокат Геннадий Удунян. Он приехал разобраться со своим соперником. Но в итоге досталось Дарье. Она получила по голове от Удуняна. Девушка обратилась в больницу. Медики диагностировали сотрясение головного мозга и отправили лечиться домой», – написал источник.

    • Дарья была замужем за Глушаковым в 2009-2018 годах. Брак закончился тем, что супруга застала игрока в сауне.
    • У Дарьи и Дениса 2 общие дочери.
    • Глушаков сейчас женат на футболистке ЦСКА Ксении Коваленко.

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    Источник: телеграм-канал Baza

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    Комментарии21
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      Рейтинг: +27456

      JTherry 41 минуту назад

      довела Дашка, - адвокат Удунян стал прокурором...)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7085

      Из Твери Леха 45 минут назад

      Дважды бывшая это уже бывалая)) Пошла по рукам.

      0
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      Рейтинг: +1431

      Loko_Roma 1 час назад

      Ее еплет так и просит BBC

      0
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      Рейтинг: +3379

      acor94 1 час назад

      в отель возят обычно шлюх))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +422

      Stavr007 2 часа назад

      избита дилдосами между щек бывшим

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +326

      BRAZILES 2 часа назад

      шалошовка--раз поголове дали и уже сразу ИЗБИТАЯ

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1326

      Красногвардейчик 2 часа назад

      Глушаков....с кем ты жил?))))

      0
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      Рейтинг: +70

      dragon922 2 часа назад

      это к футболу как относится вообще ? желтуха мля ...

      2
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      Рейтинг: +8429

      vladik12 > dragon922 2 часа назад

      А Вы вспомните, как Глушаков угрожал ей. Вот Вам и связь с футболом.

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      Рейтинг: +70

      dragon922 > vladik12 2 часа назад

      ну и что , это к Малахову пожалуйста , здесь о футболе должны говорить , футбольный сайт как-никак )

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      Рейтинг: +23642

      DOCTOR PENALTY > dragon922 1 час назад

      Так Удунян избивал её футбольным мячом. )))

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      Рейтинг: +2354

      fakeid 2 часа назад

      лучше бы глушакову навешали, как навешали по рылу ещенки и быстрова.

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      Рейтинг: +375

      Ill Ich 2 часа назад

      А где в этой новости про футбол? Только лишь потому, что эта мамзель когда-то была женой футболиста?

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