Титов: «50% населения России любит «Спартак»

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов, комментируя возможное получение Квинси Промесом гражданства РФ, отметил популярность московского клуба в стране.
– Понимаешь желание Промеса получить гражданство России?
– Только за. Главное, чтобы выучил русский язык. А пока он знает его чуть‑чуть.
Тот же Луис Робсон вызубрил русский за пару лет и даже спустя 20 лет приезжает в Москву и говорит на нашем языке.
Да, признается, что уже плохо понимает речь, но фразы из его уст летят, будто перед тобой не бразилец, а русский человек.
Если получение паспорта – решение всей семьи Промеса, то это здорово, значит, людям нравится в России. Мы народ добрый и хлебосольный.
И Квинси добрый и жизнерадостный, так что он подходит нам (улыбается). Промес понимает, что 50% населения России любит «Спартак».
- 30-летний Промес вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года.
- До этого он выступал за клуб с 2014 по 2018 год.
- В этом сезоне голландец забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.
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