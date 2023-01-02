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    Титов: «50% населения России любит «Спартак»

    Экс-капитан «Спартака» Егор Титов, комментируя возможное получение Квинси Промесом гражданства РФ, отметил популярность московского клуба в стране.

    – Понимаешь желание Промеса получить гражданство России?

    – Только за. Главное, чтобы выучил русский язык. А пока он знает его чуть‑чуть.

    Тот же Луис Робсон вызубрил русский за пару лет и даже спустя 20 лет приезжает в Москву и говорит на нашем языке.

    Да, признается, что уже плохо понимает речь, но фразы из его уст летят, будто перед тобой не бразилец, а русский человек.

    Если получение паспорта – решение всей семьи Промеса, то это здорово, значит, людям нравится в России. Мы народ добрый и хлебосольный.

    И Квинси добрый и жизнерадостный, так что он подходит нам (улыбается). Промес понимает, что 50% населения России любит «Спартак».

    • 30-летний Промес вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года.
    • До этого он выступал за клуб с 2014 по 2018 год.
    • В этом сезоне голландец забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии17
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      Рейтинг: +5242

      neim 2 часа назад

      Егорушка, тогда уже говори до конца. Когда Спартак дюбит 50 % населения, что в это время делают другие 50% ? )))

      0
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      Рейтинг: +1006

      ScarlettOgusania > neim 1 час назад

      Остальные 50 процентов ненавидят бом.жей!)))

      0
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      Рейтинг: +803

      Suvorov51 3 часа назад

      Вот о любви не знаю, а то что болеют за Великий клуб Спартак Москва 70% это точно, 20% за Московские клубы ну а остальные за свои областные команды

      1
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      Рейтинг: +559

      кaстрюлька 3 часа назад

      В какой позе ?

      0
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      Рейтинг: +2378

      baden69 4 часа назад

      Промес не настолько любит Россию насколько не хочет сидеть в Голландии. Здесь он герой Спартака, а там уголовник. Короче, а ля Кокорин, только Коко пока еще не запросил смену гражданства, да и отсидел уже за свое.

      1
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      Рейтинг: +7653

      mihail200606 4 часа назад

      Промесу навешали лапшу про 50 процентов...)) запустили в советское время эту фишку про "народную команлу" через московских журналюг ..и верят свято в неё сами до сих пор..

      2
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      Рейтинг: +1100

      qawzsexdr 5 часов назад

      Промес нацелился на российское гражданство, и тишина по этому поводу. Когда писали о представителях другого клуба, столько повылазило различных...

      0
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      Рейтинг: +259

      Стоп всем 5 часов назад

      Мы народ добрый и хлебосольный.====
      Потому решили по доброму соседей бомбить...Тьфу

      0
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      Рейтинг: +3299

      Ziklop > Стоп всем 4 часа назад

      помнишь старый фильм роботы-исполнители и роботы-вершители?

      0
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      Рейтинг: +259

      Стоп всем > Ziklop 4 часа назад

      Не помню...Мы не роботы мы люди....Хотя zомбовата под воздействием пропаганды реально роботы.

      0
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      Рейтинг: +3299

      Ziklop > Стоп всем 4 часа назад

      ты сам робот, раз видишь только это. человек видит прежде всего то, чего в нём слишком много!

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      Рейтинг: +259

      Стоп всем > Ziklop 4 часа назад

      А чо там про твое ---"роботы-вершители"...Чо хотел сказать одноглазый ?

      0
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      Рейтинг: +645

      vla4839 6 часов назад

      50% любят Спартак? Это бред отставника Титова. Ему так хочется считать. пусть этим утешится. На самом деле далеко не половина России любит Спартак. Многие его ненавидят за скандализм, нытьё и самовосхваление, пренебрежительное отношение к другим. За последние 20 лет Спартак растерял своих поклонников. Результаты команды удручающие. Позор , а не любовь страны.

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      Рейтинг: +12520

      Алексей З > vla4839 5 часов назад

      Расстерял ?
      С чего ты взял.Если тебя по дороге потеряли , то невелика и утрата. Конечно трудно назвать в процентах , но Спартак был и есть самый популярный клуб в России.

      2
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      Рейтинг: +16596

      NewLife > vla4839 5 часов назад

      Если ты болельщик Зенита, то своими постами ты позоришь питерскую команду (я посмотрел твое творчество), а к великому Спартаку не прикасайся, тролль.

      3
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      Рейтинг: +1050

      сутулая собака и лисы 6 часов назад

      как бы мне не было плевать на РПЛ, но раз дед болел за Спартак, то и я временами подтапливаю за хрюшек, хех.
      любите своих близких, они когда-нибудь перестанут быть рядом, только в сердце и памяти :с

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      Рейтинг: +259

      Стоп всем > сутулая собака и лисы 5 часов назад

      временами подтапливаю =====
      Шо за новый тренд ты придумал ? Топить надо постоянно а не временами...Такие дела

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