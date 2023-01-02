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Титов: «50% населения России любит «Спартак»

2 января 2023, 10:51
13

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов, комментируя возможное получение Квинси Промесом гражданства РФ, отметил популярность московского клуба в стране.

– Понимаешь желание Промеса получить гражданство России?

– Только за. Главное, чтобы выучил русский язык. А пока он знает его чуть‑чуть.

Тот же Луис Робсон вызубрил русский за пару лет и даже спустя 20 лет приезжает в Москву и говорит на нашем языке.

Да, признается, что уже плохо понимает речь, но фразы из его уст летят, будто перед тобой не бразилец, а русский человек.

Если получение паспорта – решение всей семьи Промеса, то это здорово, значит, людям нравится в России. Мы народ добрый и хлебосольный.

И Квинси добрый и жизнерадостный, так что он подходит нам (улыбается). Промес понимает, что 50% населения России любит «Спартак».

  • 30-летний Промес вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года.
  • До этого он выступал за клуб с 2014 по 2018 год.
  • В этом сезоне голландец забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Титов Егор Промес Квинси
Комментарии (13)
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сутулая собака и лисы
1672647535
как бы мне не было плевать на РПЛ, но раз дед болел за Спартак, то и я временами подтапливаю за хрюшек, хех. любите своих близких, они когда-нибудь перестанут быть рядом, только в сердце и памяти :с
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vla4839
1672648982
50% любят Спартак? Это бред отставника Титова. Ему так хочется считать. пусть этим утешится. На самом деле далеко не половина России любит Спартак. Многие его ненавидят за скандализм, нытьё и самовосхваление, пренебрежительное отношение к другим. За последние 20 лет Спартак растерял своих поклонников. Результаты команды удручающие. Позор , а не любовь страны.
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qawzsexdr
1672650841
Промес нацелился на российское гражданство, и тишина по этому поводу. Когда писали о представителях другого клуба, столько повылазило различных...
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mihail200606
1672652757
Промесу навешали лапшу про 50 процентов...)) запустили в советское время эту фишку про "народную команлу" через московских журналюг ..и верят свято в неё сами до сих пор..
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baden69
1672655437
Промес не настолько любит Россию насколько не хочет сидеть в Голландии. Здесь он герой Спартака, а там уголовник. Короче, а ля Кокорин, только Коко пока еще не запросил смену гражданства, да и отсидел уже за свое.
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neim
1672661617
Егорушка, тогда уже говори до конца. Когда Спартак дюбит 50 % населения, что в это время делают другие 50% ? )))
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sined1951
1672671554
Титов мне напоминает ведущих разных развлекательных телепрограмм, которые кричат в эфире, что их смотрит вся страна. На самом деле футбол в нашей стране теряет популярность, особенно на периферии. И это очень грустно.
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