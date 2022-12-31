Агент Барбоза: «Сомневаюсь, что Роналду теперь будет вызываться в сборную Португалии»

Футбольный агент Паулу Барбоза прогнозирует, что новичка «Аль-Насра» Криштиану Роналду перестанут приглашать в сборную Португалии.

«Он предпочел бы заработать много денег, но он понимает, что это будет иметь свою цену.

Я сомневаюсь, что, после того как он начнет играть в Саудовской Аравии, он будет вызываться в сборную.

У нас есть такое негласное правило. Игрок, который играет в Эмиратах или Саудовской Аравии, вряд ли будет вызван в сборную.

Там другой футбол и другая интенсивность», – сказал агент.

Роналду выступает за португальскую сборную с 2003 года.

Он забил 118 голов и сделал 43 ассиста в 196 матчах.

С командой форвард выиграл Евро-2016 и Лигу наций.

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