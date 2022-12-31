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  • Агент Барбоза: «Сомневаюсь, что Роналду теперь будет вызываться в сборную Португалии»

Агент Барбоза: «Сомневаюсь, что Роналду теперь будет вызываться в сборную Португалии»

31 декабря 2022, 10:57
1

Футбольный агент Паулу Барбоза прогнозирует, что новичка «Аль-Насра» Криштиану Роналду перестанут приглашать в сборную Португалии.

«Он предпочел бы заработать много денег, но он понимает, что это будет иметь свою цену.

Я сомневаюсь, что, после того как он начнет играть в Саудовской Аравии, он будет вызываться в сборную.

У нас есть такое негласное правило. Игрок, который играет в Эмиратах или Саудовской Аравии, вряд ли будет вызван в сборную.

Там другой футбол и другая интенсивность», – сказал агент.

  • Роналду выступает за португальскую сборную с 2003 года.
  • Он забил 118 голов и сделал 43 ассиста в 196 матчах.
  • С командой форвард выиграл Евро-2016 и Лигу наций.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Португалия Аль-Наср Роналду Криштиану
Комментарии (1)
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Shlоmо
1672476380
Да в чью пьяную голову придет вызывать его в сборную? Хотя не удивлюсь если его по блату возьмут на Мундиаль 2026.Посидит на скамеечке, сборная Португалии очень перспективная. Вполне может выстрелить при удачном жребии. И вуаля.. Получит титул, так же как на Европе 2016 на скамейке попрыгает и для своих обожателей станет лучшим....:))) Ну а так что, против футбольных карликов и в товарняках вполне может ещё пару лет поиграть, иначе его Месси (который решил не уходить из сборной после ЧМ) и по голам за сборные перегонит. Думаю Португальская федерация футбола все же не хотела бы потерять этот рекорд...
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