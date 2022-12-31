Агент Барбоза: «Сомневаюсь, что Роналду теперь будет вызываться в сборную Португалии»

Футбольный агент Паулу Барбоза прогнозирует, что новичка «Аль-Насра» Криштиану Роналду перестанут приглашать в сборную Португалии.
«Он предпочел бы заработать много денег, но он понимает, что это будет иметь свою цену.
Я сомневаюсь, что, после того как он начнет играть в Саудовской Аравии, он будет вызываться в сборную.
У нас есть такое негласное правило. Игрок, который играет в Эмиратах или Саудовской Аравии, вряд ли будет вызван в сборную.
Там другой футбол и другая интенсивность», – сказал агент.
- Роналду выступает за португальскую сборную с 2003 года.
- Он забил 118 голов и сделал 43 ассиста в 196 матчах.
- С командой форвард выиграл Евро-2016 и Лигу наций.
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Источник: «Спорт-Экспресс»