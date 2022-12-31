Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Агент Барбоза: «Сомневаюсь, что Роналду теперь будет вызываться в сборную Португалии»

    Футбольный агент Паулу Барбоза прогнозирует, что новичка «Аль-Насра» Криштиану Роналду перестанут приглашать в сборную Португалии.

    «Он предпочел бы заработать много денег, но он понимает, что это будет иметь свою цену.

    Я сомневаюсь, что, после того как он начнет играть в Саудовской Аравии, он будет вызываться в сборную.

    У нас есть такое негласное правило. Игрок, который играет в Эмиратах или Саудовской Аравии, вряд ли будет вызван в сборную.

    Там другой футбол и другая интенсивность», – сказал агент.

    • Роналду выступает за португальскую сборную с 2003 года.
    • Он забил 118 голов и сделал 43 ассиста в 196 матчах.
    • С командой форвард выиграл Евро-2016 и Лигу наций.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Каррагер: «Роналду завершил карьеру в интервью с Морганом»
    Сколько Роналду заработает в Саудовской Аравии? Спойлер: очень-очень много
    Чего ожидать от перехода Роналду в «Аль-Наср»: попылит и вернется или на этом завершит карьеру? 8
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:57
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1987

      Shlоmо 52 минуты назад

      Да в чью пьяную голову придет вызывать его в сборную? Хотя не удивлюсь если его по блату возьмут на Мундиаль 2026.Посидит на скамеечке, сборная Португалии очень перспективная. Вполне может выстрелить при удачном жребии. И вуаля.. Получит титул, так же как на Европе 2016 на скамейке попрыгает и для своих обожателей станет лучшим....:)))

      Ну а так что, против футбольных карликов и в товарняках вполне может ещё пару лет поиграть, иначе его Месси (который решил не уходить из сборной после ЧМ) и по голам за сборные перегонит. Думаю Португальская федерация футбола все же не хотела бы потерять этот рекорд...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11