Бензема – лучший игрок Примеры по голевым действиям в 2022 году

Нападающий «Реала» Карим Бензема оформил дубль в матче 15-го тура Примеры против «Вальядолида» (2:0).

Француз с начала 2022 года забил 32 гола и сделал 8 ассистов во всех клубных турнирах.

40 результативных действий за последние 12 месяцев – это лучший результат среди всех игроков, выступающих в чемпионате Испании.

35-летний Бензема – действующий обладатель «Золотого мяча».

«Реал» лидирует в Примере. В прошлом сезоне мадридцы стали чемпионами.

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