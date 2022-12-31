Бензема – лучший игрок Примеры по голевым действиям в 2022 году

Нападающий «Реала» Карим Бензема оформил дубль в матче 15-го тура Примеры против «Вальядолида» (2:0).
Француз с начала 2022 года забил 32 гола и сделал 8 ассистов во всех клубных турнирах.
40 результативных действий за последние 12 месяцев – это лучший результат среди всех игроков, выступающих в чемпионате Испании.
- 35-летний Бензема – действующий обладатель «Золотого мяча».
- «Реал» лидирует в Примере. В прошлом сезоне мадридцы стали чемпионами.
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Источник: Opta