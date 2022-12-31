Роналду перешел в «Аль-Наср», «Челси» подпишет лучшего молодого игрока ЧМ-2022 и другие новости

В Бразилии объявлен трехдневный траур в связи со смертью Пеле

«Аль-Наср» объявил о переходе Роналду

Гвардиола назвал 6 игроков, которые будут вечны

В Австралии выступили против перехода РФС в Азию: «Почему ФИФА до сих пор не исключила Россию?»

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«Локомотив» подтвердил переход вратаря «Химок» Лантратова

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Пеле

Лучший молодой игрок ЧМ-2022 согласился перейти в «Челси»

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