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Гвардиола назвал 6 игроков, которые будут вечны

30 декабря 2022, 19:24
25

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал смерть Пеле. Он включил легендарного бразильца в список из шести футболистов, которые «будут вечны».

«Пеле, Марадона, Кройфф, Месси, Беккенбауэр, Роналду – эти игроки будут вечны.

Они много чего сделали за свои годы, такие игроки делают футбол лучше», – сказал Гвардиола.

  • Пеле умер 29 декабря в 82-летнем возрасте.
  • У него был рак толстой кишки.
  • Бразилец – единственный в истории 3-кратный чемпион мира.

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Источник: Manchester Evening News
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Месси Лионель Роналду Криштиану Гвардиола Хосеп Пеле
Комментарии (25)
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GreyDM
1672418917
Хрен лысый, Льва Иваныча забыл. А ,точно, сейчас про русских нельзя положительно отзываться, особенно работая на острове.
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zigbert
1672419363
С Гвардиолой можно согласиться. Великие игроки.
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R_a_i_n
1672420350
Ну херня полная! Только игроки атаки. А остальные в футбол не играют? А где Зидан, где Мальдини, где Яшин в конце концов? Роберто Карлос, Нойер, Буфон, Кан, Ван Дерсар,Бекхем.
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НикКин
1672421174
Как только кто то умирает так сразу все других вспоминают а так все молчат двулики все люди не кто не кого помнить не будет скоро вообще
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edw7777
1672429458
Согласен, но добавил бы Яшина. И не потому, что наш. Его значение для развития мирового футбола не ниже, чем у перечисленных
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PAREVG.
1672439897
Яшина забыл, как же без лучшего вратаря, к тому же он единственный из вратарей, обладатель "золотого мяча".
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Soccerdealer63
1672440468
В чём-то трудно не согласиться... И дело не в том, что перечисленные были САМЫМИ крутыми В ЛЮБОЙ ПЕРИОД СВОЕЙ КАРЬЕРЫ... Многие в свои лучшие годы , бывало, звездили и поярче: Ван Бастен, Платини, Роналдо, Бест, Иньеста, Мальдини, Дрогба, Баджо, Стоичков, Веа, Пушкаш, Киган, Лаудруп, Тотти, Хаджи, Лято, Рональдиньо, Кантона, Зидан, Анри.... Просто по памяти... Но ЭТИ ШЕСТЕРО ещё и были ОЧЕНЬ МНОГО ЛЕТ ОЧЕНЬ СТАБИЛЬНЫ))))
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Garrincha58
1672463325
Пеп разбирается немного в футболе
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