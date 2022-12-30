Гвардиола назвал 6 игроков, которые будут вечны

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал смерть Пеле. Он включил легендарного бразильца в список из шести футболистов, которые «будут вечны».

«Пеле, Марадона, Кройфф, Месси, Беккенбауэр, Роналду – эти игроки будут вечны.

Они много чего сделали за свои годы, такие игроки делают футбол лучше», – сказал Гвардиола.