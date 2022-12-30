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    Гвардиола назвал 6 игроков, которые будут вечны

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал смерть Пеле. Он включил легендарного бразильца в список из шести футболистов, которые «будут вечны».

    «Пеле, Марадона, Кройфф, Месси, Беккенбауэр, Роналду – эти игроки будут вечны.

    Они много чего сделали за свои годы, такие игроки делают футбол лучше», – сказал Гвардиола.

    • Пеле умер 29 декабря в 82-летнем возрасте.
    • У него был рак толстой кишки.
    • Бразилец – единственный в истории 3-кратный чемпион мира.

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    Источник: Manchester Evening News

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +349

      НикКин 50 минут назад

      Как только кто то умирает так сразу все других вспоминают а так все молчат двулики все люди не кто не кого помнить не будет скоро вообще

      0
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      Рейтинг: +5968

      GoldPlayFIFARus9 > НикКин 16 минут назад

      Примерно как ты не помнишь русский язык.
      И про Пеле, и про Марадону, и про многих других и до их смерти постоянно слышал. У тебя какая-то своя атмосфера

      0
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      Рейтинг: +349

      НикКин > GoldPlayFIFARus9 5 минут назад

      Ну для тех кто окончил 4 класса я еще даже очень хорошо знаю русский язык

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      Рейтинг: +11321

      R_a_i_n 1 час назад

      Ну херня полная! Только игроки атаки. А остальные в футбол не играют? А где Зидан, где Мальдини, где Яшин в конце концов? Роберто Карлос, Нойер, Буфон, Кан, Ван Дерсар,Бекхем.

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      Рейтинг: +5968

      GoldPlayFIFARus9 > R_a_i_n 18 минут назад

      И давно Беккенбауэр стал игроком атаки? Из тех кого ты перечислил Бекхем также игрок атаки, как и Зидан, да даже Карлоса туда можно причислить.
      Он назвал своё видение, не вижу смысла с этим пререкаться

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      Рейтинг: +11321

      R_a_i_n > GoldPlayFIFARus9 16 минут назад

      Не выижу смысла пререкаться с моим видением!

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      Рейтинг: +99475

      zigbert 1 час назад

      С Гвардиолой можно согласиться. Великие игроки.

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      Рейтинг: +1416

      GreyDM 1 час назад

      Хрен лысый, Льва Иваныча забыл. А ,точно, сейчас про русских нельзя положительно отзываться, особенно работая на острове.

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