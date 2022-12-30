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    Путин выразил соболезнования в связи со смертью Пеле

    Президент России Владимир Путин обратился к своему бразильскому коллеге Жаиру Мессиасу Болсонаро.

    «Уважаемый господин Президент, примите глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни великого бразильского футболиста Пеле.

    Эдсон Арантес до Нассименто был выдающимся сыном бразильского народа. Благодаря его таланту, уникальному мастерству, красивой, завораживающей игре футбол стал любимым видом спорта для миллионов людей во всeм мире, в том числе в России.

    Мне посчастливилось лично общаться с этим замечательным человеком, и я навсегда сохраню самые светлые воспоминания о нeм.

    Прошу передать слова искреннего сочувствия родным и близким легендарного Пеле, а также всем гражданам вашей страны», – говорится в послании Путина.

    • Пеле умер 29 декабря в 82-летнем возрасте.
    • У него был рак толстой кишки.
    • Бразилец – единственный в истории 3-кратный чемпион мира.

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    Источник: сайт Кремля

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