Лучший молодой игрок ЧМ-2022 согласился перейти в «Челси»

Полузащитник «Бенфики» Энцо Фернандес дал согласие на переход в «Челси», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

«Челси» готов предложить за 21-летнего аргентинца крупную сумму, однако «Бенфика» требует выплатить отступные в размере 120 миллионов евро.

Рыночная стоимость Фернандеса – 55 миллионов евро.

Он выступает за «Бенфику» с июля 2022 года: 24 матча, 3 гола и 5 ассистов.

Хавбек стал победителем ЧМ-2022 и лучшим молодым игроком турнира.

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