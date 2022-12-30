В Австралии выступили против перехода РФС в Азию: «Почему ФИФА до сих пор не исключила Россию?»

Экс-исполнительный директор Федерации футбола Австралии Бонита Мерсиадес выступила против перехода России из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Нахождение России в УЕФА или АФК не играет никакой роли в основном вопросе, который заключается в том, что России следует запретить участие в международных спортивных соревнованиях.

Они не уважают права человека и устоявшиеся правила порядка. Таким образом Россия лишила себя права быть частью мирового спортивного сообщества. Следует задать вопрос ФИФА, почему они вообще до сих пор не лишили Россию членства в организации», – цитирует Мерсиадес The Guardian.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

Решение о возможном переходе РФС в АФК обещали принять во вторник, но голосование перенесли на пятницу.

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