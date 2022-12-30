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    В Австралии выступили против перехода РФС в Азию: «Почему ФИФА до сих пор не исключила Россию?»

    Экс-исполнительный директор Федерации футбола Австралии Бонита Мерсиадес выступила против перехода России из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

    «Нахождение России в УЕФА или АФК не играет никакой роли в основном вопросе, который заключается в том, что России следует запретить участие в международных спортивных соревнованиях.

    Они не уважают права человека и устоявшиеся правила порядка. Таким образом Россия лишила себя права быть частью мирового спортивного сообщества. Следует задать вопрос ФИФА, почему они вообще до сих пор не лишили Россию членства в организации», – цитирует Мерсиадес The Guardian.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
    • 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
    • Решение о возможном переходе РФС в АФК обещали принять во вторник, но голосование перенесли на пятницу.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +132

      eugen-han 41 минуту назад

      А вот это интересно слышать от тех, кто сам на птичьих правах находится в Азии. России теперь принципиально надо ставить вопрос ребром по переходу в азиатскую конфедерацию: или МЫ или они!
      А по хорошему надо бы самим свою евроазиатскую лигу создавать и учреждать, так как футбол для нормальных людей в перспективе обозримого будущего именно на этих территориях будет происходить, а на гейропе устроят футбольное Евровидение со всеми вытекающими оттуда критериями и параметрами лгбт- трансгендерной идеалогии.

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      Рейтинг: +11313

      R_a_i_n 49 минут назад

      Какие такие устоявшиеся правила порядка мы не уважаем осталось понять.

      0
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      Рейтинг: +2806

      nemolod 1 час назад

      Мнение британских шестерок да еще бывших,да еще баб,никого не интересуют,а серьезно надо говорить с их хозяевами (и потом Австралия не является независимой страной-это генерал-губернаторство и находится под британским протекторатом)

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      Рейтинг: +799

      Solist345345 1 час назад

      Ничего не делать - тоже не вариант. Во всех вариантах много минусов. Будем честны, в УЕФА не светит на многие годы.

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      Рейтинг: +839

      Спартач80 1 час назад

      Сейчас включится Китай,и кто-то опять до Океании может допистится...

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      Рейтинг: +5968

      GoldPlayFIFARus9 1 час назад

      Всем сторонникам азиатской лиги посвящается.

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      Рейтинг: +12491

      Алексей З 2 часа назад

      Первый звоночик, нашим болванам из РФС.
      Не дёргайтесь.

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      Рейтинг: +786

      Suvorov51 > Алексей З 1 час назад

      Ну вы и перевертышь, на меня квакал, что из-за таких как я вам плохо и надо уходить к азиатам, а теперь считаешь, что не надо спешить, вы видимо из партии Единоросссссс

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