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  • В Австралии выступили против перехода РФС в Азию: «Почему ФИФА до сих пор не исключила Россию?»

В Австралии выступили против перехода РФС в Азию: «Почему ФИФА до сих пор не исключила Россию?»

30 декабря 2022, 13:08
12

Экс-исполнительный директор Федерации футбола Австралии Бонита Мерсиадес выступила против перехода России из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Нахождение России в УЕФА или АФК не играет никакой роли в основном вопросе, который заключается в том, что России следует запретить участие в международных спортивных соревнованиях.

Они не уважают права человека и устоявшиеся правила порядка. Таким образом Россия лишила себя права быть частью мирового спортивного сообщества. Следует задать вопрос ФИФА, почему они вообще до сих пор не лишили Россию членства в организации», – цитирует Мерсиадес The Guardian.

  • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
  • 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
  • Решение о возможном переходе РФС в АФК обещали принять во вторник, но голосование перенесли на пятницу.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (12)
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Solist345345
1672397878
Ничего не делать - тоже не вариант. Во всех вариантах много минусов. Будем честны, в УЕФА не светит на многие годы.
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nemolod
1672398128
Мнение британских шестерок да еще бывших,да еще баб,никого не интересуют,а серьезно надо говорить с их хозяевами (и потом Австралия не является независимой страной-это генерал-губернаторство и находится под британским протекторатом)
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R_a_i_n
1672399556
Какие такие устоявшиеся правила порядка мы не уважаем осталось понять.
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eugen-han
1672400065
А вот это интересно слышать от тех, кто сам на птичьих правах находится в Азии. России теперь принципиально надо ставить вопрос ребром по переходу в азиатскую конфедерацию: или МЫ или они! А по хорошему надо бы самим свою евроазиатскую лигу создавать и учреждать, так как футбол для нормальных людей в перспективе обозримого будущего именно на этих территориях будет происходить, а на гейропе устроят футбольное Евровидение со всеми вытекающими оттуда критериями и параметрами лгбт- трансгендерной идеалогии.
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alefreddy
1672402907
опять англосаксы сколько же в них дерьма
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alp
1672403121
кенгуру спросили бы в последнюю очередь..
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TOMSON
1672406064
Аборигенов Австралии истребили больше чем на 90%. И теперь потомки этих убийц говорят о нарушении прав человека.
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Из Твери Леха
1672410682
Эск-исполнительный директор и "Австралия против" это не одно и то же!!! Зачем такие дурацкие названия давать.
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Oldtrafford83
1672410922
Мышильда, по другому и не скажешь!!!
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serglider
1672447638
Англосаксонское мировое лобби... кто бы сомневался))) Но вот почему-то когда австралийцы воевали с американцами во Вьетнаме, никто о правах человека из них не вспоминал)))
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