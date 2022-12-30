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    Гвардиола выразил соболезнования в связи со смертью Пеле

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о смерти легендарного Пеле.

    «От имени «Манчестер Сити» я выражаю самые искренние соболезнования семье и друзьям Пеле. Футбол остается футболом благодаря таким людям.

    Думаю, Неймар правильно сказал. До Пеле десятый номер был всего лишь числом, а после него стал чем-то особенным. Каждый топ-игрок хочет получить его.

    То, что он сделал для футбола, навсегда останется с нами», – заявил Гвардиола.

    • Пеле умер 29 декабря в 82-летнем возрасте.
    • У него был рак толстой кишки.
    • Бразилец – единственный в истории 3-кратный чемпион мира.

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    Источник: сайт «Манчестер Сити»

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