Гвардиола выразил соболезнования в связи со смертью Пеле

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о смерти легендарного Пеле.

«От имени «Манчестер Сити» я выражаю самые искренние соболезнования семье и друзьям Пеле. Футбол остается футболом благодаря таким людям.

Думаю, Неймар правильно сказал. До Пеле десятый номер был всего лишь числом, а после него стал чем-то особенным. Каждый топ-игрок хочет получить его.

То, что он сделал для футбола, навсегда останется с нами», – заявил Гвардиола.

Пеле умер 29 декабря в 82-летнем возрасте.

У него был рак толстой кишки.

Бразилец – единственный в истории 3-кратный чемпион мира.

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