«Футбол и Бразилия повысили свой статус благодаря Королю!». Неймар – о Пеле

Нападающий сборной Бразилии Неймар прокомментировал смерть Пеле.
«До Пеле «10» было просто числом. Я где-то читал эту фразу, в какой-то момент своей жизни.
Но это предложение неполное. Я бы сказал, что до Пеле футбол был просто видом спорта. Он всe изменил.
Он превратил футбол в искусство, в развлечение. Это дало голос бедным, чeрным, и это сделало Бразилию заметной.
Футбол и Бразилия повысили свой статус благодаря Королю! Он ушeл, но его магия останется. Пеле вечен», – написал Неймар в соцсетях.
- Пеле умер сегодня в 82-летнем возрасте.
- У него был рак толстой кишки.
- Бразилец – единственный в истории 3-кратный чемпион мира.
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Источник: «Бомбардир»