«Футбол и Бразилия повысили свой статус благодаря Королю!». Неймар – о Пеле

Нападающий сборной Бразилии Неймар прокомментировал смерть Пеле.

«До Пеле «10» было просто числом. Я где-то читал эту фразу, в какой-то момент своей жизни.

Но это предложение неполное. Я бы сказал, что до Пеле футбол был просто видом спорта. Он всe изменил.

Он превратил футбол в искусство, в развлечение. Это дало голос бедным, чeрным, и это сделало Бразилию заметной.

Футбол и Бразилия повысили свой статус благодаря Королю! Он ушeл, но его магия останется. Пеле вечен», – написал Неймар в соцсетях.

Пеле умер сегодня в 82-летнем возрасте.

У него был рак толстой кишки.

Бразилец – единственный в истории 3-кратный чемпион мира.

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