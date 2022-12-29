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    «Футбол и Бразилия повысили свой статус благодаря Королю!». Неймар – о Пеле

    Нападающий сборной Бразилии Неймар прокомментировал смерть Пеле.

    «До Пеле «10» было просто числом. Я где-то читал эту фразу, в какой-то момент своей жизни.

    Но это предложение неполное. Я бы сказал, что до Пеле футбол был просто видом спорта. Он всe изменил.

    Он превратил футбол в искусство, в развлечение. Это дало голос бедным, чeрным, и это сделало Бразилию заметной.

    Футбол и Бразилия повысили свой статус благодаря Королю! Он ушeл, но его магия останется. Пеле вечен», – написал Неймар в соцсетях.

    • Пеле умер сегодня в 82-летнем возрасте.
    • У него был рак толстой кишки.
    • Бразилец – единственный в истории 3-кратный чемпион мира.

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    Источник: «Бомбардир»

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    29.12.2022 23:44
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