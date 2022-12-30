Попов рассказал, где зарабатывал больше – в ЦСКА или в «Кубани»

Экс-игрок ЦСКА и «Кубани» Денис Попов рассказал о самой большой зарплате в карьере.

— В «Кубани» зарплата была больше, чем в ЦСКА?

— У меня да.

— Самый большой доход в каком клубе был?

— Сначала в ЦСКА, пока в Краснодаре не дали в два раза больше.

К слову, очень доволен тем, что правильно распорядился этими средствами. Теперь у меня есть нефутбольный доход. Сейчас кто-то скажет, что ушел из ЦСКА из-за денег, но когда у тебя трое детей, то им не медали в первую очередь нужны. Ты должен их обеспечить всем необходимым.

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