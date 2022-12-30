Бубнов: «Никогда не было сомнений, как ответить на вопрос: Пеле или Марадона?»

Бывший футболист сборной СССР Александр Бубнов отреагировал на смерть легендарного бразильского футболиста Пеле.

«Что тут сказать, великий футболист, неслучайно его признали игроком века. А его достижение (трижды чемпион мира) будет очень трудно превзойти. Пожалуй, у Мбаппе есть шанс, он уже сейчас, на чемпионате мира в Катаре, мог к этому приблизиться.

Пеле был самородок — в то время ведь не было таких академий, как сегодня. Сегодняшние звезды прошли серьезные футбольные школы, а Пеле был из беднейшей семьи, сам пробился. Собственно, как человек он был незаурядной личностью. Неспроста его выбирали министром спорта в Бразилии — народ его любил и уважал.

Как футболист он был совершенен. На основе его игры создавали учебные фильмы: как нужно бить по мячу, как обводить соперника… Его физические данные были очень классными. Высокая скорость (даже по тем временам), отличный дриблинг.

То, что Марадона сделал в финале чемпионата мира с англичанами, он мог делать в каждом матче. Понятное дело, против него играли очень жестко, все время били по ногам. Но он не боялся.

Голы, которые он забивал, забивают только гениальные люди. Когда меня в свое время спрашивали: «Пеле или Марадона?» — у меня никогда не было сомнений, как ответить на этот вопрос. Однако футбол развивается, как развивается и человечество в целом. Поэтому у каждого времени — свой король, — сказал Бубнов

Пеле умер 29 декабря в 82-летнем возрасте.

У него был рак толстой кишки.

Бразилец – единственный в истории 3-кратный чемпион мира.

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20 цитат Пеле – про футбол, жизнь и величие