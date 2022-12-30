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    20 цитат Пеле – про футбол, жизнь и величие

    Умер Пеле. В последнее время он сильно болел и провел много времени в госпитале в Бразилии – там врачи уже не лечили его полноценно, а снимали боль, состояние было тяжелым.

    Пеле – главный игрок ХХ века и человек, который ознаменовал своей игрой целую эпоху. Он – икона даже для тех, кто и близко не застал даже игроков его поколения. В этих цитатах Пеле – память о нем и о его величии.

    • «Я не верю, что существует такое понятие, как «прирожденный» футболист. Возможно, вы рождены с определенными навыками и талантами. Но, честно говоря, мне кажется невероятным, что кто-то действительно рожден, чтобы стать первоклассным футболистом».

    • «Если ты первый, то ты первый. Если ты второй, то ты ничто».

    • «У меня всегда была философия, которую я унаследовал от отца. Он говорил: «Послушай, бог дал тебе дар играть в футбол, это твой главный талант. С ним тебя никто не остановит, но ты должен много работать и быть готовым ко всему».

    • «Я родился, чтобы играть в футбол – так же, как Бетховен родился ради своей великолепной музыки, а Микеланджело – ради своих картин».

    • «Куда бы вы ни пошли, есть три иконы, которые всем известны: Иисус Христос, Пеле и Кока-Кола».

    • «Однажды журналист спросил меня, в чем причина моей классной игры. Хм, тренировки? Нет, тренируются все и много. Талант? Возможно, но у многих игроков он есть. Поэтому я отвечу так: я заинтересован в футболе чуть больше, чем в остальной жизни».

    • «Вы должны уважать людей и много работать, чтобы быть в форме. Раньше я очень усердно тренировался, чтобы реализовать мечту. Когда другие игроки уходили на пляж после тренировки, я пинал мяч. Бесконечное трудолюбие отличает просто хорошего игрока от непревзойденного. Я всегда стремился ко второму типу».

    • «Футбол – это не работа, это развлечение. Футбол не может быть важнее работы врачей, пожарных или полиции. Но футбол сохраняет положительные эмоции для этих мужественных людей даже в самые сложные времена. Эта мысль мотивировала меня в течение всей карьеры».

    • «Я люблю людей. Я хотел быть с людьми. Я хотел отдать им что-то взамен того, что получаю от футбола. Потому что бог дал мне все».

    • «Когда ты растешь, ты думаешь, что футбол – главное дело твоей жизни. Когда ты крепчаешь, ты думаешь, что важнейшая задача – добывать деньги для своей семьи. И только повзрослев ты понимаешь, что самое главное – это семья. Ничто и никто ее не заменит».

    • «За многие годы я научился жить с двумя людьми в своем сердце. Первый – Эдсон, который развлекается со своими друзьями и семьей. Другой – футболист Пеле. Я не хотел этого имени. «Пеле» по-португальски означает детский лепет».

    • «Эдсон – человек, который поддерживает Пеле. Эдсон – основа. Пеле просто приходит и добавляет лицо».

    • «Я очень гордился тем, что меня назвали в честь Томаса Эдисона, и всегда хотел, чтобы фанаты звали меня Эдсоном. Я думал, что «Пеле» звучало ужасно, дерьмовое имя. «Эдсон» – это и серьезнее, и важнее. Но Пеле стал брендом. Глупо было отказываться от чего-то, что делало тебя одним из самых знаменитых во всем мире».

    • «Футбол – лучший командный вид спорта. И ни один человек не может выиграть игру в одиночку. Пеле – известное имя. Но Пеле забивал голы, потому что другие игроки вовремя отдали ему передачи».

    • «Успех не случаен. Это тяжелая работа, настойчивость, обучение, самопожертвование и, прежде всего, любовь к тому, что вы делаете или учитесь делать».

    • «Моя самая эмоциональная игра была в фавеле в Сан-Паулу. Уже после завершения карьеры я приехал к своему другу в гости, и мы вышли поиграть с местными парнями в футбол. Они были бедными, многие бегали босиком. Но эмоционально я был близок к любой из своих самых больших побед».

    • «Время забирает у нас великих людей. Футбол помогает помнить их и чтить помнить их величие».

    • «Пенальти – самый трусливый способ забить гол».

    • «Когда-нибудь я умру, но буду счастлив, потому что старался изо всех сил. Мой спорт позволил мне сделать так много. Потому что футбол – главная игра в вашей жизни».

    • «На самом деле Пеле никогда не умрет. Пеле будет продолжаться вечно».

    Фото: picture-alliance, www.imago-images.de, imago sportfotodienst/Global Look Press

    Источник: Бомбардир

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +14199

      playsh 43 минуты назад

      Эдсон Арантис ду Насименту,ты первый из всех футболистов на нашей планете Земля,благодаря которому мы полюбили футбол.Спасибо тебе,величайший.

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      Рейтинг: +4185

      Питерский князь 1 час назад

      Сборная России выйграет ЧМ по футболу тогда, когда сборная Бразилии выйгрем ЧМ по хоккею.

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