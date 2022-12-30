Экс-игрок ЦСКА Попов вспомнил, как Гинер помог купить ему 200-метровую квартиру в Москве

Бывший футболист ЦСКА Денис Попов рассказал, как президент клуба Евгений Гинер помог купить квартиру в Москве.

Попов играл за ЦСКА с 2001 по 2004-й год.

С московским клубом он выиграл чемпионат России.

– Только позитивные вещи о нем могу вспомнить. Евгений Леннорович – человек слова. Несколько лет назад была ситуация: мой товарищ долгое время не мог попасть к нему на прием, я позвонил и Гинер не отказал – они встретились. Все, что бы он ни делал, о чем бы мы ни разговаривали, он – человек слова и чести, – сказал Попов «Матч ТВ».

– Нефутбольные вопросы тоже помогал решать?

– Постоянно такое было, вся команда к нему ходила. Даже у меня подобное случилось. Как‑то хотел купить квартиру в Москве. ЦСКА всегда нас опекал, давал своих юристов, чтобы нигде футболистов не обманули. Выбрал в итоге квартиру метров под 200, а денег не хватало.

Решил, что надо смотреть жилплощадь поменьше. Юристы и говорят: «Ты хорошую квартиру выбрал, иди к Гинеру, он поможет».

– И что же было дальше?

– Я к нему зашел, объяснил, мол, так и так. Гинер говорит: «Все, нет вопросов. Сколько нужно дадим, потом из зарплаты какую‑то часть будем вычитать. Езжай, покупай квартиру».

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